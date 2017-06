777 mdp recaudación por predial

POR MANUEL PAREDÓN Noticias El municipio de Querétaro, rompe sus expectativas en recaudación del impuesto predial: llevan 777 millones de pesos de 243 mil claves catastrales de las 349 mil registradas pero también embargaron a mil 500 causantes morosos.

En traslado de dominio no se queda atrás en mejora recaudatoria y el mes de mayo cerraron con 523 millones de pesos por lo que rebasaron la meta anual de 459 millones de pesos.

De acuerdo al presupuesto, tenían una proyección recaudatoria de 708 millones de pesos y llevan, como se anotó arriba, 777 millones de pesos, lo demás lo contemplaron como una cartera omisa.

En entrevista, el secretario de Finanzas Rubén Álvarez Lacuma, dio cuenta de lo anterior y anunció la ejecución de mil 500 embargos precautorios contra causantes.

Para este mes de junio, sigue la campaña digital otorgando el 100 por ciento en multas y recargos y mantienen cuatro recaudamóvil que recorren las colonias, para que la gente se acerque y pague su predial.

Para la cartera vencida que ronda los 120 millones de pesos, el procedimiento de ejecución empieza con una notificación domiciliaria al contribuyente que de no atender, llegan al embargo precautorio, y de no acudir, notifican el Registro Público de la Propiedad y no podrá vender la casa si no desgrava el adeudo.

