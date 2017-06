Ora Faustino por todos los papás y destaca su papel

POR MANUEL PAREDÓN Noticias En la celebración dominical que presidió en Catedral, el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, ensalzó la figura de los papás y oró por ellos, vivos y por aquéllos que están gozando de la gloria del Señor. El prelado agradeció a Dios, en su homilía, el testimonio de la presencia de los fieles y al celebrar el “Día del Padre” en el pueblo mexicano, “lo hacemos con un reconocimiento a esa tarea, entrega y consagración a una familia, a unos esposa, a unos hijos”.

Manifestó que las experiencias en cada familia, son diferentes, sin embargo, se reconocen los méritos de aquellos papás que seguramente con la ilusión de hacer de sus hijos hombres y mujeres de bien, ciudadanos comprometidos, pero también hijos de Dios que vayan creciendo con su testimonio y con su enseñanza. Agradeció la tarea que han realizado, “porque todos como hijos tenemos una visión de nuestro padre y dentro de todas sus limitaciones, tenemos que reconocer el esfuerzo de preocuparse por una familia, pero también sus limitaciones.

Al explicar el contenido el Evangelio Monseñor Armendáriz Jiménez, describió que la actividad misionera de Jesús consistía en enseñar, anunciar la buena noticia y curar. Puntualizó que las palabras de Jesús ponen de manifiesto la situación en que se encuentra Israel: “como ovejas sin pastor”, un pueblo cansado y abatido que inspira compasión y hace evidente la necesidad de pastores que le anuncien la liberación y le saquen de su postración.

Jesús reconoce la realidad como hoy reconocemos, la realidad de tantos jóvenes, de tantos adolescentes, de tantas familias que caminan como ovejas sin pastor. Ante ello, sin duda, pastoralmente miramos una demanda en nuestra feligresía, en el Evangelio también se presenta la necesidad de rogar al dueño de la mies, lo cual subraya que esta tarea no depende exclusivamente de nosotros, sino que es obra de Dios Subrayó que aquí Mateo invita a la comunidad a contemplar la misión desde la perspectiva y los criterios de Dios, y a orar antes de emprender la tarea de anunciar el Evangelio.

“Hoy hermanos, dijo, me parece que es un domingo en el cual se nos invita a tomar conciencia de nuestro hacer y quehacer en la iglesia, en nuestro ser, porque somos hijos de Dios y todos tenemos la misma responsabilidad, de nuestro quehacer, porque a veces no nos queda claro que es lo que hay que hacer, no extender la mano para dar una ayuda solamente, es tender nuestra persona hacia los caminos donde esta realidad de los que viven como ovejas sin pastor están presentes.

Hoy, por eso podemos decir que nos ha elegido a nosotros los bautizados como sus discípulos y nos toca seguir el ejemplo de Jesús para ver esta realidad, para “rogar” al Señor de la mies y para enviar e ir como misioneros y adelantarnos a las necesidades de abandono que padecen tantos hermanos.

Compartió que ayer (anteayer) tuvo la oportunidad de estar con cerca de mil jóvenes reunidos para orar, reflexionar y buscar caminos de colaboración, jóvenes como aquellos jóvenes apóstoles de Jesús, como un joven puede afirmar que ha hecho maravillas en él, solamente lo puede hacer por un don que Dios le ha regalado: la fe.

Pidió nuca fustigar ni señalar a la juventud, sino más bien valorar la audacia que tienen de creer, valorar también la esperanza que brille en sus ojos, el deseo de colaborar, no basta con mandarlos, hay que acompañarlos, no basta con orientarlos, hay que ayudarlos a discernir en el camino, no basta con decirles una palabra de aliento, hay que ayudarlos a cultivar los frutos de su reflexión.

La gran tentación, señaló, está en acostumbrarnos a ver las necesidades de nuestro pueblo como algo normal de todos los días, y llenarnos de argumentos para no conmovernos sin buscar experimentar las necesidades del otro, del más pobre y vulnerable, solo con oración hay conmoción y prontitud de respuesta ante las necesidades de los otros, una respuesta concreta, no quedarse en la oración.

