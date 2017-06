JUAN PABLO II, EL SANTO DE LA DIVINA MISERICORDIA

(IV PARTE) P.PRISCILIANO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, CORC.

4) Contexto Teológico del Corazón Traspasado y la Divina Misericordia.

Hemos de valorar la teología de la Trinidad, la Cristología, la Pneumatología, la Eclesiología y todos los tratados teológicos en sus mutuas relaciones e implicaciones en la perspectiva vital del Corazón de Cristo traspasado y glorificado, como fuente del Espíritu Santo y origen de la Iglesia, en su concreción y actualización celebrativasacramental –de todos los sacramentos- especialmente en el misterio de la Santa Eucaristía.

Así se evitarán análisis que pueden conducir a ciertos neodocetismos, neopelagianismos, a la parálisis, a la esterilidad y al desaliento apostólico prácticos por haber infravalorado al Cristo real, al Cristo de Corazón traspasado y glorificado, al Cristo de la Liturgia y al Cristo de la Divina Misericordia.

Si se evita este peligro se puede augurar una vitalización de la praxis cristiana total que asegure la adhesión vital, personal, comunitaria, contemplativa, ética y evangelizadora a Cristo y a la Iglesia.

Sería muy recomendable estudiar los textos bíblicos, los textos patrísticos, las diversas místicas y místicos, los documentos del magisterio de la Iglesia alusivos al Corazón traspasado de Cristo y a la Divina Misericordia para constatar la tradición permanente que no se puede ignorar, según la divisa del Beato Henry Newman Cor ad corem loquitur, es decir, el Corazón habla al corazón.

Leer Oseas 11, 8 ss : Mi corazón se vuelve contra mí y mi compasión me quema… No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre; en medio de ti yo soy el Santo, y no vendré con ira.

Comenta Joseph Ratzinger que el Corazón traspasado del Crucificado es el cumplimento literal de la profecía del Corazón de Dios que trastoca su justicia por compasión y, precisamente de este modo, permanece justa.

En esta perspectiva, en el Nuevo Testamento se hace visible toda la grandeza del mensaje bíblico del Corazón de Dios.

En el Corazón de Jesús nos es dado el centro de nuestra fe o la quinta esencia del cristianismo; Corazón que habla a nuestro corazón, Corazón que es la autodonación plena de Cristo, el contenido del misterio pascual.

(Cf Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, Miremos al Traspasado, pág 78-88).

Bajo esta óptica, se pueden leer Mt 2, 15; Jn 7, 37-39; 19,34; Zac 12,30; Ap 1,7;Ef 3,18.

Particularmente Jn 20, 26-29: Si el Apóstol Santo Tomás para creer necesita ver y tocar, es invitado por el Señor Resucitado a que toque sus llagas, particularmente la de su Costado abierto, para tocar lo invisible en lo tangible; por las heridas visibles llegar a las heridas invisibles del amor, como lo afirma San Buenaventura.

La referencia a los Padres de la Iglesia que hace la encíclica Haurietis Aquas: San Justino, San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Juan Damasceno.

Valdría la pena incluir a Orígenes quien valora la temática del Dios sufriente, Dios sympasxein, es decir, Dios consufre con nosotros, porque Dios es Amor.

El Padre Hilario Marín S.

I.

recoge los documentos del Magisterio de la Iglesia, desde Alejandro I (107-115) hasta Juan XXIII (1960) en la obra El Corazón de Jesús, Documentos Pontificios, 1961.

Los místicos y las místicas medievales se centran en las llagas de Cristo particularmente la llaga de su Corazón.

No podemos citar tantos: dominicos, benedictinos, cistercienses, franciscanos y un largo etcétera.

Cito unas palabras de San Alberto Magno (+1280): Con la sangre de su Corazón, el Señor regó el jardín de la Iglesia, al hacer brotar al mismo tiempo los sacramentos de su Corazón (De Eucharistia).

Dentro de las grandes místicas que tocan el tema del Corazón de Cristo habría que citar a Gertrudis (1256-1302), Catalina de Siena (1347- 1380), María Magdalena de Pazzi (1566-1604), Margarita María Alacoque (1647-1690), Teresa del Niño Jesús (1873-1897), Gemma Galgani (1885-1916), María del Divino Corazón (1863- 1899, Benigna Consolata Ferrero (1885-1916), Josefa Menéndez (1890-1923) y sobresale en el siglo XX (1905-1938) Sor Faustina Kowalska, beatificada y canonizada por nuestro Beato Juan Pablo II.

Ella ve salir del Corazón de Jesús dos inmensos rayos de luz, uno rojo y otro blanco, que recubren el mundo.

Es la salvación que nace del agua y de la sangre que brotaron del Corazón traspasado de Jesús, inmolado y ya resucitado.

Cito textos clave del Diario de Santa Faustina: -Por la tarde, mientras estaba en mi celda, vi a Jesús vestido de blanco.

Tenía una mano levantada en actitud de bendecir y con la otra sostenía de refilón el vestido contra el pecho.

Del vestido entreabierto salían dos rayos: uno rojo y otro pálido.

Yo miraba fijamente al Señor, en silencio; mi alma estaba penetrada de temor, pero también de inmensa alegría.

Pasados unos segundos, Jesús me dijo: pinta un cuadro según el modelo que ves y coloca debajo las siguientes palabras: ¡Jesús confío en ti! Deseo que esta imagen se venere, primeramente, en vuestra capilla y, después, en el mundo entero.

En esta imagen, mi mirada es la misma que en la cruz.

La belleza de este cuadro no está en la riqueza del colorido ni en la habilidad del pincel, sino en mi gracia.

-Prometo al alma que venere esta imagen, que no perecerá.

Le prometo igualmente, ya en esta tierra, la victoria sobre sus enemigos, pero particularmente en la hora de la muerte Yo mismo la defenderé, como mi misma gloria.

-Deseo se celebre la fiesta de la Misericordia Divina en el primer domingo después de Pascua.

-Deseo que los sacerdotes proclamen mi misericordia infinita para con los pecadores, y que éstos no teman acercarse a mí.

-Me consumen las llamas de la misericordia y quiero volcarlas sobre las almas.

-La desconfianza del alma lacera mis entrañas.

Mucho más duele la desconfianza de un alma elegida.

No obstante mi amor inagotable, no se fían de mí, ni siquiera les basta mi muerte.

¡Ay del alma que abusa de mi amor! Ofrezco a los hombres un vaso con el que deben venir a sacar las gracias de la fuente de la misericordia.

El vaso es este cuadro, con las palabras escritas debajo:¡Jesús, confío en ti! Los rayos representan la sangre y el agua que brotaron de lo profundo de mi misericordia, cuando mi Corazón fue abierto en la cruz.

El rayo pálido significa el agua que justifica a las almas; el rojo, la sangre que es la vida del alma.

Estos rayos protegerán al alma de la ira de mi Padre.

Feliz quien viva bajo la luz de ellos, porque la mano justa de Dios no lo alcanzará.

-El género humano no encontrará paz hasta que no se haya vuelto confiadamente a mi misericordia, puesto que la misericordia es el mayor atributo de Dios.

Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia.

Antes de venir como justo juez, vengo como rey de misericordia.

¡Oh, cuánto me hiere la desconfianza del alma! Este tal confiesa que soy santo y justo, pero no cree que yo sea misericordioso y no reconoce mi bondad.

Aun los demonios honran mi justicia, pero no creen en mi bondad, y por eso son demonios.

-Que ningún alma tema acercase a mí, aunque sus pecados fuesen como púrpura.

Esta causa es mía y ha salido del seno de la Santísima Trinidad, que os ha dado a conocer, a través del Verbo, el abismo de la divina misericordia.

A mi voluntad nada se opone.

Todas mis obras se desarrollan lentamente, con dificultad, y la mayor de ellas, la redención, fue coronada por la muerte y, sólo después por la resurrección.

Aun en este caso, todos los enemigos cayeron quebrantados a mis pies.

-No premio el éxito feliz, sino las fatigas y los sufrimientos que se han soportado por mí.

-Esta fiesta será el consuelo del mundo entero.

-Protegeré, como una madre protege a su hijo, a las almas que difundan el culto a mi misericordia, durante toda su vida: en el momento después de su muerte, no seré para ellas juez, sino salvador.

-Di a la humanidad doliente que se refugie en mi Corazón misericordioso, y yo la colmaré de paz.