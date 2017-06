Educando a través de las emociones

El arte es una forma de expresar sentimientos y también emociones

POR ARACELY TOVAR Noticias Dar clases a 800 alumnos a la semana, por casi 36 años, ha sido el quehacer diario de la maestra Reina Soto Rubio, docente y fundadora de la Escuela Secundaria Técnica Nº12, Ignacio Manuel Altamirano, en la capital queretana. “Llevo 36 años en esta institución y puedo asegurar que cada año ha sido distinto para mí y me ha dejado grandes aprendizajes, pues a pesar de ser los mismos programas, yo siempre he trabajado con base a proyectos distintos”, dijo.

Siendo una persona sumamente emocional y con un gusto por las artes visuales, Reina cuenta que su amor por la educación y enseñanza nació desde que ella era pequeña, pues a pesar de que asegura no ser muy buena expresándose a través de las palabras, sí lo puede hacer perfectamente por medio de la danza, el teatro o la música.

La también campeona nacional de huapango y practicante de danza contemporánea comenta que precisamente es a través del arte como el ser humano tiene la capacidad y posibilidad de cambiar sus pensamientos, su forma de vida y estilo, así como también de innovar, presenciar, buscare e investigar; de ahí la importancia de impartir esta materia en los niños de secundaria. “Con mis alumnos yo siempre comienzo a trabajar los planes y programas de educación artística y luego vemos todas las manifestaciones artísticas, como son el teatro, la danza, artes visuales, los bailables y el canto”, expresó.

Reina Soto anteriormente ha participado con distintos proyectos donde pone a jugar la imaginación de los niños, uno de ellos fue el de “Las vanguardias del siglo XX”, donde se abordaron temas del surrealismo, dadaísmo y expresionismo, teniendo así los jóvenes la oportunidad de maquillarse, crear su propio vestuario o tocado o incluso llevar a cabo el famosos “body paint”.

Para la presentación de este proyecto se realizó una pequeña pasarela, se utilizaron mamparas y se hizo una representación, situación que motivo en todo momento a los estudiantes, -contó-.

“Yo creo que el trabajo más que proyecto es una forma de vida, es ver como trabajas y como hacemos que los muchachos se integren al trabajo y que les interese el arte, tal vez mis alumnos no son especialistas o no van a salir siendo artistas, pero sí tienen ya un interés por el arte”, dijo.

Y así como este, cada año Reina pone en marcha un nuevo proyecto, pues asegura que es así como logran integrarse mejor las artes, ya que todos somos creativos, tenemos ideas, pensamientos, anhelos, gustos, y queremos expresarlos.

“El arte es una forma de expresar sentimientos y emociones, nos sirve para controlar ansiedades y represiones.

Por ejemplo, a través de la pintura y los colores, dependiendo de sus emociones y sentimientos, no me gusta encajonarlos; me gusta que puedan experimentar con la pintura, el trazo, el diseño y su creatividad”, contó.

En este sentido la Maestra Reyna explicó que dado que su materia es mucho de representación de sentimientos y emociones, ella, al momento de calificar o evaluar algún proyecto, toma mucho en cuenta la tenacidad, disposición y creatividad de los alumnos al momento de desenvolverse, de esta manera logra percatarse de los pensamientos e ideas utilizadas, “no cualquier persona puede ser maestro de arte, pues no todos entienden las emociones”.

Esta gran pasión por su trabajo llevó a la Maestra Reyna -como la llaman sus alumnos- a buscar nuevas técnicas y temas para que los niños aprendieran de una manera más práctica y dinámica, mismos que la llevaron a ser reconocida por el Gobierno del estado de Querétaro, a través de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado (USEBEQ) en conjunto con la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), como una de las mejores 10 maestras en el estado, a través del premio estatal al Desempeño Profesional Docente, en su edición 2015- 2016.

“Yo concurso porque es mi quehacer diario, no tengo que esforzarme, es lo que yo hago día a día, el participar es mostrar lo que hago, no me da miedo mostrarme, aquí ya mucha gente me conoce, llevo 36 años dando clase y bueno a los niños les gusta mi trabajo y me quieren yo también los quiero mucho.

Yo no me canso, en mis posibilidades yo sigo trabajando y si me dan rienda suelta para más tiempo yo tengo trabajo para más tiempo, Dios es mi fortaleza porque yo no me explico cómo le hago tampoco, a veces uno se encuentra con situaciones difíciles pero lo importante es salir adelante, los proyectos me mantienen con ganas de más”, aseguró.

“Yo no me concreto solo a dar mi clase, también los motivo, les llamo la atención, los animo y los conforto, porque de nada sirve tener 10 en las materias y 0 en la vida, creo que es más valioso tener 10 en la vida porque hay ocasiones en que los niños no tienen un adiestramiento en su casa y ellos están solos, desatendidos, no tienen atención en casa y pues aquí en la escuela solo tenemos un espacio de dos horas en artes, y pues ayudarles, darles consejos, sanciones, regaños, lo que necesite la creatura, ¿qué maestro quiere algo malo para sus alumnos? Todos queremos lo mejor, todos queremos que aprendan y que tengan un buen futuro.

Pues de todas las experiencias que nosotros tenemos de vida las compartimos para que ellos no tengan que pasar por situaciones difíciles”, concluyó.

