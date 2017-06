Admite Trump que está siendo investigado…

EFE Washington. — El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó hoy que está siendo investigado por despedir al exdirector del FBI James Comey y que quien lidera esas pesquisas es la persona que le sugirió dar ese paso, sin aclarar a quién se refiere. “¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI! Caza de brujas”, escribió hoy Trump en un mensaje de Twitter que deja muchos interrogantes y abre un nuevo episodio en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 en EE.UU. Por el momento, ni la Casa Blanca ni el abogado de Trump para todo lo relacionado con esta investigación, Marc Kasowitz, han emitido una aclaración sobre el mensaje del presidente.

Trump no da ningún nombre, pero su comentario llega después de que este jueves, en la misma red social, se mostrara enfurecido y tachara de “falsa” la información de que el fiscal especial Robert Mueller está investigándolo por posible obstrucción a la Justicia. No obstante, no está claro si se refiere a Mueller, que fue nombrado fiscal especial sobre la trama rusa tras el despido de Comey, o al fiscal general adjunto estadounidense, Rod Rosenstein, quien elaboró un informe determinante en el que recomendaba a Trump destituir a Comey.

