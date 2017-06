No otorgará municipio cambios de uso de suelo en Peña Colorada

POR MANUEL PAREDÓN No ti cias El Municipio de Querétaro no otorgará ningún cambio de uso de suelo para “Peña Colorada”. Categórico, Marcos Aguilar Vega, dejó en claro que es un compromiso que ha asumido y ese compromiso se mantiene. Ahora, lo que los particulares hagan en su propiedad, no es un tema en el que pueda influir, pero advirtió que no habrá ningún cambio de suelo en esa zona que señaló como un pulmón muy importante para la ciudad.

Ojalá –piensa- que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado como lo ha venido haciendo su secretario, pueda lograr los intereses de todos para que mantener este pulmón. Ante la petición de un grupo de ejidatarios para obtener apoyos para una eventual compra venta, el presidente municipal considera que es una propuesta totalmente sensata, pero habrá qué construir una propuesta desde el lado gubernamental.

Le parece que aquí tendrían que gestionar recursos federales como en su momento sucedió con “Joya la Barreta” para generar un espacio que esté protegido como reserva y que esto involucre a los gobiernos estatal y los municipios de Querétaro y El Marqués.

