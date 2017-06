MY DREAM CAUTIVA QUERÉTARO

POR SHARENY LÓPEZ SERRANO FOTOS MIGUEL CRUZ NoticiasEn el marco del 45 Aniversario de las r e l a c i o n e s diplomáticas entre México y China y como parte de su tour por México, 30 artistas con capacidades diferentes en el escucha y 10 en la visión originarios de la República Popular de China “My Dream” llegó al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el pasado lunes 12 de junio a las 20:00 hrs de manera sublime como lo ha sido en cada uno de los 97 países en los que han presentado su espectáculo a lo largo del mundo, pero lamentablemente ante muy poco público comparado con la calidad maravillosa de los denominados “Artistas por la paz” por la UNESCO.

Luego de su presentación en el Auditorio Nacional durante el pasado miércoles 7 del presente mes, el equipo de 42 artistas a través de las disciplinas de danza y canto nos hizo reflexionar acerca de lo que sería un mundo sin sueños con 16 encantadores números que transmitían un mensaje especial a todos aquellos que han perdido algo en su camino por la vida, la ilusión, un amor, una expectativa, la salud o un sentido.

El mensaje del grupo dirigido por el vicepresidente Zhang Jing era claro.

La vida es una experiencia en la que los retos deben ser enfrentados con el corazón, alegría y gratitud “porque incluso un árbol herido ofrece sombra incluso la flor marchita todavía emite fragancia…” manifestó una narradora en lenguaje de señas que le dio la bienvenida a todos los presentes, invitándonos a disfrutar de cada número y ver más allá de la oscuridad que puede verse en las circunstancias desfavorables ¿y qué mejor que ellos para expresar tan inspirador mensaje? A pesar de que globalmente la danza de la figura del “Buda de los mil brazos” ha sido de las más famosas y con justa razón, todo el espectáculo se integró en un inmenso poema de danza, canto y lengua de señas que cada artista en el escenario representó ritmos latinos y danza contemporánea de China que fue aplaudida incansablemente por todos los presentes que al final no tuvieron otra opción que ponerse de pie para agradecer lo que a través de su arte le habían obsequiado a sus inquietos corazones.

En el grupo, las talentosas personas que no escuchan, ejecutaron las danzas, y para llevarlas a cabo, emplearon sus habilidades corporales, que dejaron atónitos a los espectadores a los que no les quedó otra opción más que salir, levantar el rostro y ver las estrellas brillar en la oscuridad, sentir la música que late en su corazón puesto que la vida es una aventura atrevida o no es nada.

En donde algunos ven una discapacidad, estos 43 visionarios contemplaron una cualidad diferente, porque si la vista es la función de los ojos, la visión puede ser -si se le permite y entrena- la función del corazón.

