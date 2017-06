MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, HERMANADOS POR LAMÚSICA

POR ENRIQUE ZAMUDIO NoticiasAun cuando el incierto contexto político entre México y Estados Unidos pareciera adverso, músicos queretanos y de la Unión Americana preparan una serie de recitales denominada “Uniendo Naciones”, con la cual buscan hermanar a ambos países a través de la música.

En entrevista, el joven tenor queretano Andrés Pichardo Pérez compartió detalles acerca de la gira “Uniendo Naciones”, en la cual participará acompañado del maestro pianista Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez, así como la destacada soprano estadunidense Flicka Rahn y el joven pianista norteamericano Daniel Wyman.

Aprovechando la visita de la soprano Flicka Rahn y del pianista Daniel Wyman, es que se ha preparado esta serie de recitales con música de grandes compositores mexicanos como María Grever, Consuelo Velázquez Agustín Lara,e incluyendo temas del gran tenor mexicano Alberto Ángel “El Cuervo”.

El repertorio también está integrado por piezas de sobresalientes compositores mundiales como Cole Albert Porter, Andrew Lloyd Webber, Charles Rudolf Friml, Franz Lehár, entre otros.

Andrés Pichardo explicó que esta serie de recitales contará con un medley a dos pianos de canciones conocidas internacionalmente, interpretadas por el propio artista universitario y la soprano Flicka Rahn.

Asimismo, adelantó que el repertorio incluirá un Popurri de Ritmos Prohibidos que, según explica el joven artista universitario, son los ritmos que al llegar al país se catalogaron como “prohibidos”, debido a que eran muy escandalosos para bailarse.

“Las canciones han sido escogidas muy meticulosamente y la gente se llevará una gran sorpresa, porque tocamos temas de México, de Estados Unidos y algunas otras piezas representativas de otros países”.

FLICKA RAHN La soprano Flicka Rahn es profesora decana de Música de la Texas A&M University Corpus Christi, donde ha impartido cátedra desde hace más de dos décadas.

De igual forma, ha sido docente en instituciones como la Brandeis University en Boston, así como en The Boston Conservatory of Music y en la University of the Incarnate Word en San Antonio.

DANIEL WYMAN El multi-instrumentista estadounidense, Daniel Wyman, ha sido compositor, arreglista y docente por más de una década.

Tiene una Licenciatura en Música por la Texas State University y ha participado en muchas clínicas y clases magistrales en toda la Unión Americana.

Wyman fue honrado en servir a la Guardia Nacional de la Armada de Texas en la Banda de la 36ª División de Infantería, como pianista titular por seis años y medio.

Actualmente, el maestro Wyman reside en New Braunfels, Texas, donde funge como maestro de Capilla de la Iglesia Presbiteriana de la localidad.

Su agenda siempre está llena de presentaciones que varían de estilos que van desde Bach hasta el rock; además ha participado como pianista principal de artistas como Gilberto SantaRosa, Tito Nieves, NG2, Charlie Cruz, Danny Daniel y Jerry Rivera.

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ GUTIÉRREZ Por su parte, el destacado pianista queretano Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez, quien estudió la Licenciatura en Concertista de Piano y la Licenciatura en Docencia del Arte por la Universidad Autónoma de Querétaro, forma parte de uno de los linajes musicales de mayor prestigio en el estado de Querétaro.

Además, fue alumno de la celebérrima pianista Esperanza Cabrera, cuando él tenía apenas 7 años de edad, y también fue alumno de la maestra Guadalupe Pérez de Cano.

Fue integrante de la Estudiantina de la UAQ y, desde el año de 1990, funge como director de la Estudiantina Femenil de la UAQ, la agrupación musical universitaria más reconocida y productiva de Querétaro en la última década.

Muñoz Gutiérrez ha participado en múltiples giras nacionales e internacionales, a países como Albania, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, España, Portugal, Brasil, Corea del Sur, Canadá y recientemente a Italia, dentro del Coliseo Romano, y en El Vaticano, en una Audiencia General del Papa Francisco.

ANDRÉS PICHARDO PÉREZ El joven tenor queretano Andrés Pichardo Pérez es egresado de la Licenciatura en Canto por la UAQ, además de que ha realizado cursos de especialización en Ópera en México y en el extranjero.

Desde los últimos siete años, el tenor Andrés Pichardo ha sido acompañado por el pianista Miguel Muñoz Gutiérrez, además de que ha realizado giras en diversas partes del país, así como a San Antonio, Texas, con la serie de presentaciones denominadas “South of the Border” y “Hands across the border”.

Pichardo Pérez cuenta con un material discográfico grabado, llamado “In Canto” y se ha desempeñado como Coordinador Cultural de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ y actualmente presta servicios en la Escuela de Iniciación Musical de la Alma Máter Queretana.

Ha participado en duetos con Alberto Ángel “El Cuervo”, y con agrupaciones como la Camerata “Santiago de Querétaro” y la Estudiantina Femenil de la UAQ.

LA GIRA “UNIENDO NACIONES”.

La gira “Uniendo Naciones” inicia este viernes 16 de Junio en el Foro del Portal del Diezmo en San Juan del Río a las 17:00 horas.

Posteriormente, el sábado 18 de junio se presentarán a las 19:00 horas en la Plaza Principal de Jalpan de Serra.

El domingo 19 de junio se presentarán a las 17:00 horas en la plaza principal de Cadereyta de Montes y, finalmente, el martes 20 de junio a las 19:00 horas se presentarán en el Auditorio del Centro Estatal de las Artes (CEART), en el Ex Convento de Santa Rosa de Viterbo.

“Es un trabajo que le va a gustar a la gente.

Miguel Muñoz y yo siempre tratamos de hacer conciertos didácticos, hablar de los compositores y la música que vamos a exponer, y por ello invitamos a la gente a participar”, concluyó Andrés Pichardo Pérez.

