Incluye el Papa a Rodrigo Guerra en Academia para la Vida delVaticano

Notimex El Papa Francisco incluyó al intelectual mexicano Rodrigo Guerra López como parte de un selecto grupo de “miembros ordinarios” de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano. Según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede, Guerra López es profesor de Filosofía y presidente del consejo superior del Centro de Investigación Social Avanzada (Cisav), con sede en el central estado de Querétaro.

En la lista de los 45 miembros ordinarios fueron incluidos varios latinoamericanos, entre ellos Alberto Germán Bochatey, profesor de Bioética y vicecanciller de la Universidad Católica de La Plata (Argentina); y Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción (Chile). Además de Aníbal Gil Lopes, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil); Alejandro Serani Merlo, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y René Zamora Marín, director del Centro de Bioética Juan Pablo II (Cuba).

Del resto de los integrantes destaca Shinya Yamanaka, director del Centro de Investigación y Aplicación de las Células Estaminales en la Universidad de Kyoto en Japón y Premio Nobel de Medicina en 2012.

“Con este acto, el Papa Francisco constituyó un colegio de académicos de altísima calidad científica que sabrá ofrecer a la Iglesia católica y al mundo entero una visión profunda y sabia al servicio de la vida humana, sobre todo de la más débil e indefensa”, indicó Vincenzo Paglia, presidente de la Academia para la Vida.

Destacó que los académicos nombrados provienen de 27 diferentes países del mundo y son excelencias en los diferentes campos del saber humano.

“Entre ellos también hay algunos no católicos, que pertenecen a otras religiones o no creyentes, signo de que la tutela y la promoción de la vida humana no conoce fronteras y puede ser realizada solamente gracias al trabajo de todos”, apuntó.

