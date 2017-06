Habrá fuertes multas a quienes invadan los carriles confinados

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La multa para quienes invadan el carril que estará destinado al transporte publico tiene que ser alta, de al menos 2 mil pesos, señaló el diputado Antonio Zapata Guerrero, quien afirma que el tema es también cultural, por lo que confía en los ciudadanos de Querétaro que tienen un nivel educativo y una concepción de la convivencia distinta a la de otras ciudades.

Sin embargo, considera que el Instituto Queretano del Transporte tiene que hacer una campaña muy intensa de difusión, de promoción, invitando a los ciudadanos a que no invadan los carriles confinados o preferentes donde tampoco se pueden estacionar bajo ninguna circunstancia.

Y no es que la autoridad quiera imponer sanciones, agregó, son los ciudadanos irresponsables los que provocan que se les sancione y por eso deberá haber grúas para que el sistema funcione en beneficio de todos. Indicó que el municipio ya está trabajando en un reglamento de aplicación metropolitana.

Y los legisladores por su parte están trabajando en las modificaciones de la Ley Estatal de Tránsito, de manera que va a quedar establecido que la multa a quienes invadan los carriles del transporte público sea cuando menos de 2 mil pesos. Sin embargo, insistió que el tema no es recaudatorio, no se trata de multar por multar, sino invitar a la ciudadanía a que no invada el carril y lograr que tengamos un transporte público eficiente para que la ciudadanía lo utilice.

Por eso la inversión que se está haciendo y la apuesta que se hace a favor de mejorar el transporte público con nuevas unidades. Lo que se está buscando es un servicio distinto, operadores que laboren ocho horas, que tengan tiempo de descanso y una vida laboral digna. Lugares para tomar alimentos, para ir al baño y para su descanso y confort. Por último, Zapata Guerrero señaló que todos debemos utilizar el transporte público, “yo no hago uso porque no tengo ruta que de constituyentes me traigan al Congreso”, pero si la hubiera lo utilizaría.

