Ejidatarios se unen y niegan “megafraude”

Integra la UEEZ a 38 de los 41 del municipio

POR LUIS MONTES DE OCA No ti ciasL a Unión de Ejidos Emiliano Zapata, que aglutina a 38 de los 41 ejidos del municipio de Querétaro, manifestó su rechazo y desmintió las acusaciones de un “megafraude”, al señalar que son ellos los afectados y no los licenciados Soledad Narváez Reyes, Daniel Herrera Pérez, Carmen Anaya Esteves y el Ing. Luis Gerardo González Torres, quienes han mentido en sus declaraciones a la prensa.

Al término de una reunión de capacitación, depósito de lista de sucesión y entrega de certificados parcelarios y títulos de propiedad y reconocer el trabajo y compromiso de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, así como el actuar de los titulares de estas dependencias Eliseo Pérez Sánchez y Reginaldo Rivera de la Torre, aseveraron que el ejido San José Buenavista, no está sólo y la Unión de Ejidos Emiliano Zapata lo apoyará con todo, para solucionar el conflicto con estas personas, que —en su dicho— se han dedicado por años a aprovecharse de la gente del campo.

José Sebastián Jiménez Flores, comisariado ejidal de Buena Vista, aseguró: como representante del comisariado yo he hecho mis juntas en a casa ejidal con mayoría, todos los acuerdos se van con mayoría.

Son como unas 10 personas que andan en contra de nosotros, cuando se hizo la repartición del ejido, nada más entre 15 ejidatarios se repartieron de 3 hectáreas entonces hacían las juntas en una casa en el llano.

Lo que publicaron en un periódico es mentira yo soy el comisariado titular ahorita y todas las actas y acuerdos están en la casa ejidal.

Nosotros todos los acuerdos que hacemos de repartir y todo lo demás es por mayoría en la casa ejidal, con todos los ejidatarios, esta vez se hizo solo con unos cuantos.

—Los 38 ejidos que están aglutinados en la unión de ejidos “Emiliano Zapata” ¿están apoyando este caso? Estamos apoyando a todos los que son defraudados por esta compañía, los estamos exhortando a hacer una demanda y sobre todo a que los demás ejidos y la ciudadanía se dé cuenta de esto.

Los vamos a demandar ante la Secretaría de Función Pública, estando en contubernio estos abogados y pedimos que salgan del servicio público.

Adalberto Hernández Rosas, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, aseguró: “quiero que sepa y entienda esto, que ya somos, todos los ejidatarios del municipio de Querétaro y todos estamos unidos, ya no es uno ni dos, y cada representante de cada ejido trae muchas personas atrás y todos apoyamos.

La Unión de Ejidos está en contra de que estas personas estén difamando a las instituciones como es la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, las defraudan porque quizás no les hicieron algún favor en contra de los campesinos, porque estas instituciones están con nosotros, nos han tendido la mano, así es que rechazamos rotundamente y procederemos legalmente en la Función Pública y tope a donde tope.

Ismael Porras Becerra del Ejido de San Miguelito, comisariado y presidente municipal campesino destacó quisiéramos pedirle de manera muy atenta, que den a conocer que estos licenciados el ingeniero, se dedican a la estafa de nuestra gente, de nuestros ejidatarios.

Personalmente he sido víctima de estas personas, nos tienen demandados ante el Tribunal Agrario, porque aseveran que no somos ejidatarios, que no somos comisionados, siendo que nosotros en las asambleas somos 204 ejidatarios con nuestros derechos vigentes y las asambleas que hemos hecho con la mayoría de ejidatarios por lo cual quedan debidamente constituidas.

—¿Lo que han publicado no obedece a la verdad? —inquirimos.

— Es falso completamente porque las instituciones que nos han apoyado a nosotros es la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario, nos han apoyado y como muestra está en que solicitamos que vinieran a entregar títulos de propiedad y certificados parcelarios aquí a la delegación Santa Rosa y vinieron y entregaron 277 entre títulos de propiedad y certificados parcelarios.

En esta reunión convocada por la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, estuvieron presentes: Gudberto Pinentela Vila, del ejido de Montenegro; Jaime Licea, de Montenegro; José Luis Luna, de Jurica; José Guadalupe Molina Granados, de Montenegro; Aarón Vega, de Montenegro (ejidatario).

Asimismo Adalberto Hernández Rosas, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata; José Sebastián Jiménez Flores, del ejido Buena Vista; Francisco López Velázquez, comisariado de Buena Vista Ismael Porras Becerra, comisariado del ejido San Miguelito y presidente municipal campesino y Tomás Guzmán Jiménez, representante del comisariado de San Miguelito.

