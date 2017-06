HABLAN LOS MEDIOS

Controversia sobre la ley de periodistas y la libertad de expresión

POR LUIS MONTES DE OCA No ti cias Ante la necesidad o no, de contar con una ley para protección de los periodistas, a fin de garantizar el ejercicio constitucional de la libertad de expresión, ayer en la comida que ofreció el gobernador del estado Francisco Domínguez, a los medios de comunicación, preguntamos a los directores de los diversos medios informativos que acudieron, su opinión al respecto.

Estas son las respuestas:

FRANCISCO TORRES VÁZQUEZ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OEM Bueno justamente el día de hoy (ayer) escuchamos de parte del gobernador Francisco Domínguez Servién, que va a presentar una propuesta y creo que parte del proyecto que él está presentando que no es dar una instrucción de cómo se deben hacer las cosas si no acercarse a los medios de comunicación y crear foros en los que los Periodistas le puedan decir cuáles son sus miedos y cuáles son sus problemas y sobre eso generar un consenso para de verdad sacar un proyecto de ley, ese proyecto sí se puede apoyar en todo sentido porque junta no solo la responsabilidad del ejecutivo que se ve que la están tomando y de los medios de comunicación que seriamente puedan compartir la información que de verdad les interese.

PABLO CASALS DIRECTOR EDITORIAL DE AM. Yo creo, sinceramente… había un ministro brasileño que decía algo que me encantaba mucho, “Brasil no necesita más que una ley” que dijera que todas las demás eran obligatorias. Entonces creo que en éste caso pasa lo mismo, creo que la ley de libertad de expresión está protegida bajo la mayor ley que podemos tener que es una ley constitucional, a partir de ahí, en México falta como en la mayoría de los países saber ejercer las leyes. Qué tenemos una ley nueva que nos protege.

Pues qué bueno, creo que es positivo, no va a estar de más pero sobre todo lo más importante es que hagamos bien nuestro trabajo que nos permitan hacerlo bien y que se cumplan las leyes actuales, si se cumplieran las leyes actuales un asesinato no quedaría impune, siendo un periodista, sea de un periodista o sea de un médico y creo que eso es lo importante, que no haya impunidad, a partir de ahí México será un país mejor, entonces yo creo que si hay una ley que nos protege qué bueno, ojalá haya una ley para las mujeres maltratadas, ojalá hubiera muchas cosas pero lo importante es que ya hay leyes que prohíben el maltrato, ya hay leyes que prohíben la muerte, ya hay leyes que prohíben la extorsión, lo importante es que se cumplan.

Hace falta una ley nada más, una que diga que todas las demás son obligatorias.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DIRECTOR DE RESPUESTA RADIOFÓNICA Sí, mira Luis, considero yo que más que generar una nueva ley necesitamos que no haya impunidad porque el problema es que tristemente en todos los ámbitos todo el mundo hace lo que se le pega la gana, entonces de todo ese cobijo, toda la bola de personas que no les gusta lo que comunican los periodistas se toman el atributo, en algunos casos hasta de matarlos, somos el segundo lugar a nivel mundial entre Somalia y Siria, eso es increíble, es la enorme impunidad que vivimos en nuestro país, si hubiera una ley complementaria yo creo que sería bueno para algunas situaciones muy particulares que en esta ocasión no te las podría describir pero yo creo que le principal cáncer de nuestro país y la razón por la que nos están matando a nuestros periodistas, por ir en contra de un derecho de la sociedad no de los periodistas, cada vez que matan a un periodista le asestan un golpe a lo más profundo e íntimo de nuestra sociedad, es atentar y amedrentar contra un bastión que tiene la ciudadanía que es el derecho y la libertad de expresión.

ROMEO DE JESÚS RAMOS DIRECTO GENERAL AZTECA QUERÉTARO Yo creo que sí, no tanto como una ley pero sí una ley de protección, al final del camino como bien lo manejaron los números estar en el segundo lugar en el mundo de problemas y asesinatos de periodistas no es ningún orgullo, al contrario yo creo que una ley también nos puede fortalecer a nosotros como medio para que podamos tener realmente una libertad de expresión, no vernos afectados o comprometidos con algunas otras situaciones, tanto de la iniciativa privada como sobre todo del gobierno.

ENRIQUE LARA MARTÍNEZ LAZCANO DIRECTOR DE ACIR Ya nada más falta que pidamos permiso para ejercer la profesión ¿no? Porque si hay una ley que nos protege, qué mal estamos que el gobierno sobre todo federal no es capaz de resolver esa cuestión, la seguridad, yo recuerdo hace muchos años, unos diez años la situación era completamente diferente ahora ¿porque tenemos que tener una ley que nos proteja? ¿Podemos escribir sobre la corrupción? Es increíble que haya tanto cinismo, tanto descaro que ahora tengamos que tener una ley para poder denunciar lo que está mal.

JOSS DESARROLLO RADIOFÓNICO “LA PAPAYA” Yo creo que como trámite o formalidad quizás sí pero creo que no debería ser así, es decir, es como una ley natural, en realidad es saber hasta dónde, hablando de la libertad que sea la tuya termina donde comienza la del otro, es decir no le puedes hacer daño a nadie pero al mismo tiempo lo que él propone es que si tú te haces daño a ti mismo también estás dañando a la comunidad entonces si todos tuviéramos ésta conciencia no tendría por qué haber una ley que nos proteja, insisto el trámite de formalidad sí está bien , es necesario en el país , pero en general no debería ser necesario.

RAFAEL PINZÓN DIRECTOR DE ADN Yo creo que no, una ley especial no, yo coincido mucho con lo que decía Pepe Gómez, lo que necesitamos es que no haya corrupción en el manejo de los casos de cualquier periodista, yo creo que lo que se necesita es que sí , las empresas nos garanticen a nosotros la libertad de trabajo y bajo ese parámetro lo hacemos como cualquier otro mexicano de juicio, de investigaciones justas, de no corrupción, yo creo que pensar que somos especiales solo nos hace más frágiles ante el poder, yo creo que lo que nosotros necesitamos es que la gente entienda que sí hacemos trabajo pero que necesitamos que todos los mexicanos garanticen una justicia rápida y que realmente funcione.

DAVID RINCÓN DIRECTO COMERCIAL DE DESARROLLO RADIOFÓNICO Yo considero que sí, de hecho en nuestro espacio promovemos que exista esto, que se le ponga mucho hincapié a este aspecto, cada vez que se toca el tema es los antecedentes que nosotros tenemos de los funcionarios que han tratado de ponerlo sobre la mesa y que no le toman la importancia necesaria pero sí es indispensable para que nosotros podamos seguir ejerciendo nuestro derecho de expresión y abordar los temas que queramos libremente, a pesar de que nuestro programa es un programa más fresco, a veces tomamos temas sensibles, pero si de repente alguien se puede sentir desprotegido de abordar ciertos temas.

RAFAEL BUSTILLO DIRECTOR GENERAL TELEVISA QUERÉTARO Sí totalmente, yo creo que es un derecho que cualquier profesionista merece, a mí me parece que lo único que no es correcto es que se politice, entonces me parece que la manera de que se ejerza una libertad de expresión correcta y adecuadamente y un respeto al trabajo de los periodistas es la manera en que se legisle la ley porque si no, no hay manera de ejercerla.

MARIO LEÓN LEYVA DIRECTOR DE DIARIO DE QUERÉTARO En mi opinión no es una ley que nace de una distorsión, ¿qué distorsión? Al no existir estado de derecho tenemos que establecer leyes específicas para el gremio, si viviéramos en un estado donde la ley se aplica correctamente y se le teme a la norma y se respeta a la norma, yo creo que como periodistas no deberíamos estar esperando por una legislación exclusiva porque significa que el estado funciona como debería, es como decían mis compañeros del tema de la distorsión del estado de derecho, también de la corrupción y la impunidad, que no es una ley que debería ser necesaria si se aplicara la ley suprema que es a constitución, en un estado donde no están funcionando las cosas tendríamos que aspirar nosotros una ley especial para que nos proteja en nuestro ejercicio.

LUIS ARMANDO CAMPERO DIRECTO DE CAPITAL No, yo creo que desde luego es pura demagogia que ahorita están lanzando los gobiernos, desde el federal como el estatal, para mi desde mi punto de vista yo creo que es sencillamente aplicar la ley en donde los casos lo merezcan, la ley existe, todo mexicano debe de cumplir la ley y no importa la profesión, sencillamente no debe haber leyes especiales, leyes para todos pero aplicada, la impunidad es la que se impone.

