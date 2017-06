“Construir criterio, es la función del periodismo”

POR ÉDGAR PÉREZ No ti cias A propósito del Día de la Libertad de Expresión y de la competencia del oficio del comunicador, en contraste con un panorama nacional manchado por la muerte reciente de varios periodistas, Karina Castro de Domínguez expresó que la importancia del trabajo periodístico es en función de construir criterioen la opinión pública y personal de una sociedad, pues “abona a la democracia, lo que significa madurez”.

Instó a que la labor periodística no olvide su compromiso humanista. “Que deviene del poder de la palabra. ” “El equilibrio y la armonía queretana les debe una porción de esas cualidades. No espero que siempre escriban lo bueno (de su labor como presidenta del DIF Estatal), si no que destaquen lo malo para que me den la oportunidad de siempre poder mejorar. “

