Dos buenas carreras

Noticias El piloto Sergio Martínez Ordieres BLACK DIAMOND CARS realizó una espectacular carrera en la 4ª fecha de la Telcel Nascar Peak México Series, en la categoría Mikel´s Truck´s logró el top 5 en Guadalajara. Después de sufrir un contacto que lo relegó hasta el último lugar por la entrada a pits, Ordieres tomó coraje y una buena estrategia con su spotter para regresar a cerrar en el 5to sitio.

En los F1800 cuando ya estaba peleando el podio, una falla en el motor lo obligó a bajar el ritmo para finalizar a un paso del top 10. “Me sentía muy motivado por la gente, mis patrocinadores y mi familia, salimos en el cuarto lugar de inmediato y avanzamos pero muy temprano en la carrera tuvimos un contacto que dejó la parte trasera de mi camioneta desprendida y por orden de control de carrera tuve que entrar a pits, lo importante fue que no perdimos la vuelta y desde atrás me dediqué a remontar librando a mis adversarios, cuando cayó la de cuadros cruzamos la meta en el lugar 5, seguimos sumando pero no era lo que queríamos en esta fecha, esperamos mejorar para la siguiente considerablemente con la #37 de BLACK DIAMOND CARS, es circuito y podemos mejorar” aseguró Ordieres.

Ante un público que siempre estuvo expectante llegó la hora de la carrera de los F1800, donde arrancaron 18 autos dando un gran espectáculo como cada carrera da esta gran categoría, pero el motor del auto #37 ya no dio para más y cuando estaba buscando el podio en este fecha, la potencia del 1800 empezó a bajar y ya no pudo más que mantenerse para seguir sumando puntos, por lo que finalizó en la posición #11.

“Desgraciadamente así son las cosas se le hicieron algunas reparaciones al motor para que en esta carrera tuviera más potencia y bueno ya vieron el resultado, me voy algo triste de Guadalajara porque la afición me apoyó mucho quería festejar con ellos en el podio pero no se pudo, ahora a trabajar en hacer otro motor que nos de los caballos que necesitamos, hay tiempo para incluso ir a entrenar, para que no haya excusas tenemos que regresar a ser competitivos, ya vimos que todos están trabajando y han mejorado pero vamos a volver a estar entre los primeros en León se los aseguro, trabajaré mucho en lo anímico para llegar con todo a tierras zapateras”, finalizó el piloto.

Vendrán 2 semanas y media de descanso donde se trabajará con la Pick Up y el Formula 1800 para dejar a ambos vehículos en perfectas condiciones esperando que el piloto BLACK DIAMOND CARS vuelva a brillar con luz propia como ya se ha hecho costumbre. El siguiente compromiso del piloto queretano será en León Guanajuato, sede de la fecha 5 de la exitosa temporada de NASCAR México Series, la afición ya está esperando este evento ya que se han garantizado un lleno total.

