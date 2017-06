Sorprende Italia y Estado Unidos

Notimex Cheonan, KOR. La selección de futbol de Italia dio la sorpresa y venció 2-1 a uno de los favoritos al título, Francia, para clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20 Corea del Sur 2017. En duelo que se realizó en el estadio Baekseok de Cheonan, el cuadro italiano tomó revancha luego de caer en la final del Europeo Sub 19 y salió con la victoria tras desactivar a las figuras galas, que no pesaron para despedirse con sus compañeros.

El cuadro “azzurri” tomó ventaja al minuto 27, luego de que Giuseppe Pezzella centró a Riccardo Orsolini, que mandó el balón entre las piernas del arquero francés para tomar ventaja, pero Jean-Kevin Augustin logró la igualada al 37 desde el manchón penal.

Habían transcurrido ocho minutos del complemento, cuando Italia consiguió el tanto de la ventaja y definitivo, gracias a un remate de cabeza de Giuseppe Panico, y aunque Francia lo intentó, fue imposible ante la ordenada zaga “azzurri”.

Italia se metió a la ronda de los ocho mejores por primera vez desde Egipto 2009 y buscará seguir con su historia cuando el 5 de junio enfrente a Zambia por un boleto a semifinales. Mientras, en el estadio de Incheon, Estados Unidos no tuvo piedad de Nueva Zelanda y lo goleó 6-0 para superar los octavos de final de la cita, donde se medirán el domingo ante Venezuela en el estadio de Jeonju.

Fue hasta el minuto 32, cuando Joshua Sargent abrió el marcador, y aunque los neozelandeses se resistieron, los goles de Jeremy Ebobisse (64), Brooks Lennon (65), Justen Glad (76), Auston Trusty (84) y Lagos Kunda (94) provocaron la goleada.

