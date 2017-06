ENRIQUEGUZMÁN REGRESA ALMUNDO DISCOGRÁFICO

El cantante Enrique Guzmán regresa al mundo discográfico de la mano de Universal Music, para grabar dos álbumes, luego de 20 años de no hacerlo.La primera producción que el ídolo del rock and roll nacional grabará, será un disco de duetos, con importantes figuras del pop, incluida su hija Alejandra Guzmán.

“Para Universal Music, es un honor tener un acercamiento y una sociedad con una figura de la talla del señor Enrique Guzmán.

Estamos firmando un contrato artístico donde nos comprometemos a grabar varios álbumes, entre otros proyectos y el primer paso es darle la bienvenida”, señaló Alfredo Delgadillo, general manager de la casa discográfica.

Enrique Guzmán, por su parte, mientras firmaba una veintena de hojas y en presencia de los ejecutivos de Universal, mostró su entusiasmo por volver a tener un contrato con una compañía.

“Hace 60 años que junto con los Teen Tops grabamos “La Plaga” y ese día el director artístico de CBS no quería, pero como el estudio estaba vacío nos dejó y pues aprovechamos para grabar “La Plaga”, “Hay buen rock esta noche” y “Confidente de secundaria”, recordó el cantante esta anécdota porque ese directivo no le permitió meter su coche a las instalaciones.

“Y ahora aquí, en esta compañía sí me dejaron meter mi carro y pues ahora, luego de veinte años, estamos dando ese paso nuevamente y aunque no sé todavía qué es lo que están planeando para mí, porque ahora las cosas se hacen diferente, yo lo único que les digo es que estoy a sus órdenes y colaboraré en todo lo que pueda y dejaré que ellos hagan todo el asunto”.

Guzmán compartió que lo único que pidió es que se quiere sentar para planear un disco bien grabado.

“A mí me daría vergüenza grabar un tema que no me satisfaga en calidad.

Tengo que estar muy contento con lo que vamos hacer.

“Desafortunadamente escucho algunos de mis primeros discos y lo quito inmediatamente porque no me gustaron, los pude haber hecho mejor y esas cosas a mi edad ya no se deben hacer, tiene que ser un trabajo honroso y con orgullo”.

Sobre los términos del contrato que firmó, compartió que en un principio será sólo por dos producciones.

“Vamos a hacer un disco de canciones clásicas de Guzmán, de duetos, con artistas que está considerando la empresa y a los que tengo que pedirles el favor yo, ya me dijo Alfredo, así que ya me amolé”, comentó en broma.

Al preguntarle sobre quiénes estarían invitados, dijo: “Mi hija Alejandra por ejemplo, esa es la primera, pero apenas están haciendo la lista en la que se está trabajando pero seguramente habrá grandes nombres.

Inclusive un homenaje póstumo, un dueto póstumo y ahí se los dejo de tarea”.

Eso sí, aclaró que sólo hay una persona a la que no invitaría a grabar este disco.

“Al único que no invitaría sería a Alberto Vázquez.

Yo invitaría a todos siempre y cuando canten bien, porque aquí el desafinado soy yo”.

Respecto al segundo disco, que por el momento, se pactó con la disquera, esté será un material en vivo de uno de sus próximos conciertos.

“Grabaremos el concierto que haremos en el Auditorio Nacional, para celebrar los 60 años de “La Plaga”, tenemos que prepararlo muy bien y espero que para entonces ya haya algunos duetos e invitar a los artistas para que estén ese día con nosotros”.

Asimismo, el ejecutivo de la disquera señaló que el primer disco deberá estar listo para finales del presente año.

El contrato, además, implica que el cantante deberá hacer también algunos videos de las canciones clásicas, a las cuales se les harán nuevos arreglos.

“Material hay, tengo muchos éxitos, no como César Costa que sólo tiene dos “Dile que la quiero” y esa de “Tommy”, pero yo si tengo de dónde escoger”.

Finalmente, Enrique Guzmán, ya en tono más serio y luego de terminar de firmar su contrato, expresó a los ejecutivos de Universal: “Deseo que esta sociedad sea un éxito para ambas partes, desde este momento cuentan con mi entusiasmo porque deseo que haya más Discos de Oro y tengan la seguridad que el trato que les daré será especial para ustedes y de ustedes espero recibir las mejores proposiciones, porque me convencieron de hacer algo que hace mucho ya no pensaba hacer”.