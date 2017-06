No aumentó Corregidora el predial

POR ÉDGAR PÉREZ No ti cias De 717 millones de pesos es el presupuesto bajado por la gestión del presidente Mauricio Kuri durante un año con ocho meses que ha durado su administración, según dio a conocer, luego de indicar que no hubo necesidad de incrementar un 6% al impuesto predial en el municipio de Corregidora, como afirmó a principio del presente año.

No subimos el impuesto predial, destacó. “La razón es que no ha sido un año tan complicado como se preveía. ” Al contrario, aseguró que su gobierno ha recabado más que en años pasado en materia de ese impuesto. “Si se juntan los presupuestos del año 2012 al 2015, la suma no llega a 600 millones de pesos. ” No se aumentó el impuesto predial pensando en la economía familiar, aseguró.

Seguimos bajando el gasto, dijo y puso por ejemplo el rubro de la gasolina: “Se gastaron 24 millones de pesos en el 2015; 18 millones en el 2016; y este año debemos estar igual que el pasado, aunque tenemos más unidades y aunque haya subido la gasolina.

