Anuncia Francisco Domínguez entrega de útiles escolares gratuitos.

El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció la entrega de útiles escolares gratuitos “De Regreso a Clases” Ciclo 2017 – 2018, contando con una bolsa total de 120.5 millones de pesos, con los que se entregarán más de 369 mil paquetes y más de 45 mil uniformes deportivos para los 373 mil 182 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y pertenecientes al Centro de Atención Múltiple (CAM) en el estado.

Para este próximo ciclo escolar, la actual administración en conjunto con las autoridades correspondientes, realizaron mesas de diálogo con alumnos, padres de familias e instituciones educativas, para determinar las características, tipos y cantidades de elementos que deben contener los paquetes que serán entregados.

Algunas de las mejoras realizadas en los paquetes son: en preescolar, se adicionaron diferentes tipos de papel y una caja de crayolas gruesas de 12 piezas; en primaria se añadieron ábacos, reglas flexibles, cuadernos profesionales de dibujo, barras de plastilina, paquete de 50 hojas y en secundaria dependiendo del grado, se integró una calculadora científica y nueve cuadernos profesionales. También se ajustaron las características y presentaciones de los cuadernos, para los primeros grados de primaria se entregarán cuadernos de lomos cocidos y se adicionaron libretas de dibujo.

El apoyo estatal será entregado al 100 por ciento de las escuelas públicas USEBEQ de los 18 municipios, las cuales suman un total de dos mil 58 instituciones. La distribución general de los paquetes escolares queda de la siguiente manera: para los alumnos de preescolar se les otorgarán 63 mil 300 paquetes, para primaria 207 mil 900 paquetes, para secundaria 98 mil 734 paquetes y para los estudiantes CAM tres mil 248 paquetes.

Respecto a los uniformes, todos los estudiantes que ingresan al 1er grado de secundaria en dicho ciclo, recibirán su paquete escolar y uniforme deportivo; mientras que, los estudiantes de primaria de los grados de primero hasta sexto pertenecientes a la región 1, la cual está conformada por el municipio de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles recibirán también su paquete escolar más el uniforme deportivo.

Las entregas se harán directamente en las escuelas del 12 de junio al 10 de julio; asimismo, los estudiantes de nuevo ingreso en preescolar, primaria y secundaria recogerán su paquete de útiles durante la primera semana de clases en el mes de agosto.

Como parte del compromiso del Gobierno Estatal, Domínguez Servién refrendó en su mensaje el apoyo al sector educativo de Querétaro, y aseguró que se trabaja sin descanso para que nadie se quede sin estudiar debido a la economía familiar.

“Desde el primer día de mi gobierno asumimos un compromiso muy puntual (…), Que nadie se quede fuera de la escuela por falta de dinero, desde entonces lo he dicho y lo he repetido una y otra vez, la educación es la inversión más importante de mi gobierno, no tengo la menor duda”, dijo.

El mandatario estatal aseguró que la entrega se llevará acabo al finalizar el presente ciclo escolar, esto para beneficio de las familias queretanas, quienes tendrán la oportunidad de organizar sus finanzas y así poder distribuir más eficientemente los gastos en casa.

“Hoy lo empezamos al finalizar el ciclo escolar, para que los papás ya tengan descontado en automático y que ese dinero lo ocupen para otra cosa en casa (…). Serán paquetes más accesibles que se encontrarán solamente en las escuelas, paquetes a tiempo como lo decía, estos llegarán a las escuelas antes del término de este presente ciclo escolar, de esta forma estarán más que listos para el regreso a clases, pues tendrán tiempo incluso de forrar sus cuadernos (…). El contenido de los paquetes supera lo sugerido por la Secretaría de Educación Pública Federal y se ha diseñado un paquete especial para cada grado escolar”, indicó.

El gobernador del estado afirmó que tanto los paquetes de útiles como los uniformes que se entregarán son absolutamente gratuitos, no existe ningún condicionante o distingo alguno; asimismo, serán otorgados los libros de texto gratuito que requieren los estudiantes para su formación.

“Lo reitero, este apoyo es totalmente gratuito, no puede haber condiciones por ningún motivo en todo el estado, también lo aclaro desde ahora, como cada ciclo escolar se les entregará sus libros de texto gratuito, libros nuevos, libros que son el derecho de nuestras niñas y de nuestros niños. Con mi gobierno se acabaron los pretextos, hoy la educación es la primera tarea de Querétaro para el desarrollo social, y lo voy a seguir demostrando año con año”, puntualizó.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes; el coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado (USEBEQ), Enrique Echávarri Lary y el secretario General de la Sección 24 del SNTE, Maurino Morales García.

