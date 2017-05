Piensa su adiós Ginóbili

Notimex San Antonio.- Todavía está en duda si el juego de anoche fue el último como profesional del escolta argentino Manu Ginóbili, quien tras la eliminación de Spurs de San Antonio en los playoffs de la NBA quiere enfriar su mente para tomar una decisión si continúa o cuelga el uniforme.

Sin embargo, al concluir anoche el encuentro con derrota por 129-115 ante Warriors de Golden State fue ovacionado por el público y saludado por sus compañeros de profesión como si fuera el adiós.

Ya en la conferencia de prensa comentó vivir una mezcla de emociones, porque sintió una despedida que todavía no ha decidido.

“A uno lo emociona y conmueve.

No sé si me quisieron retirar”, expresó entre risitas, al agregar que “sencillamente eso todavía no lo anuncié”.

Agregó que “toda esa situación es un golpe de realidad de lo cerca que está (el adiós).

Todavía sigo sin decidir.

De todas maneras fue impactante, emocionante, y lo valoro mucho.

No pasa muy seguido y cuando a uno le pasa y no lo espera, obviamente mueve un montón de cosas, son sensaciones contradictorias: felicidad, dolor y un poco de tristeza.

Así que, fue raro, pero lindo de vivir”.

Anoche, en 32 minutos en la duela, anidó 15 puntos, ganó un rebote, repartió siete asistencias, tuvo una efectividad de 33.

3 por ciento de efectividad en tiros de campo.

“Tengo que dejar pasar unos días.

Tomar decisiones con las pulsaciones a 180 nunca es bueno, así que va a trabajar la cabeza un poco, a ver cómo se siente, cómo está mi cuerpo, cómo está al día, cómo están mis ganas de volver.

Así que no tengo apuro”.

Respecto a su buen desempeño en los juegos de la actual postemporada, compartió que “por momentos me sentí como que ya no, en otros con más energía y útil para el equipo.

Sí es cierto que todavía puedo jugar, pero eso no hará retirarme o no.

No es cómo me sienta, sino si quiero volver a atravesar todo.

Tengo dos muy buenas opciones, una es seguir en esta liga y jugar lo que tanto amo, y la otra es estar en casa, ser padre, estar con mi familia.

Con la decisión que tome estaré feliz.

No estaré triste”.

Si el de anoche fuera el último juego, Manu Ginóbili se retiraría con 992 encuentros en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), 13.

6 de porcentaje de puntos por cotejo, 3.

9 de asistencias y 44.

7 en tiros de campo.

Ganó cuatro campeonatos NBA con el uniforme de San Antonio y participó en dos juegos de Las Estrellas, y con la selección de Argentina ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y la de bronce en Beijing 2008.

Es considerado el mejor basquetbolista latinoamericano de todos los tiempos.