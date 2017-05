Prepara gobierno iniciativa de Ley de Protección a Periodistas

​Por Marisol Barbosa

El ejecutivo del estado trabaja en una iniciativa de ley encaminada a la protección de los periodistas en Querétaro. De acuerdo con el gobernador, Francisco Domínguez Servién, el proyecto será en su momento presentado a los representantes de dicho sector y se presentará en el congreso local en donde esperan sea aprobado.

Aseguró que en la entidad no se han presentado hechos de violencia, como ha ocurrido en otras entidades del país; sin embargo, advirtió es mejor prevenir para no decir “nos pasó y no lo prevenimos”, refirió el mandatario.

Recordó que, durante la pasada administración se inició un procedimiento similar; sin embargo, nunca se concretó. Aclaró que el protocolo en el que trabaja la Secretaría de Gobierno es totalmente nuevo.

“Vamos a replicar le protocolo (federal) para los periodistas, activistas y quienes se dedican a la libertad de expresión. Hay una iniciativa en el congreso estatal, que se quedó congelada, ustedes revísenle por qué lo congelaron y por qué no lo sacaron. Tienen mi compromiso (porque) ayer le di instrucciones al secretario de Gobierno para que empecemos a hacer una iniciativa que yo mandaré al congreso, espero que la aprueben y al mismo tiempo les daremos a conocer en los siguientes días en qué consiste ese protocolo”.

Inversión

En más información Domínguez Servién dijo que tras la reunión que tuvo el lunes con representantes del gobierno de Wichita en Kansas, se acordó signar un convenio de colaboración para que estudiantes de la Universidad Aeronáutica de Querétaro puedan participar en intercambios académicos con una institución educativa similar que se ubica en la Unión Americana.

“Tuvimos un encuentro y en general les gustó mucho la visita a la Universidad Aeronáutica Nacional que tenemos en el aeroparque espacial, ellos tienen una institución educativa similar en Wichita y por lo que nos comentaron tienen interés de capacitar a gente de Querétaro”.

El gobernador de Querétaro dijo que por la información que intercambiaron, saben que hay muchas similitudes entre la capital del estado y Wichita, no solo por la vocación industrial y por el sector aeronáutico sino porque también cuentan con una planta de Bombardier.

Seguridad

El gobernador de Querétaro también hizo referencia, en la entrevista que ofreció durante su visita a San Juan del Río, a una publicación se divulgó en medios nacionales en donde se decía que en la entidad operan grupos delincuenciales. Dicha información estaba sustentada en datos que generaron autoridades norteamericanas.

Domínguez Servién aseguró que en tanto no se trate de información oficial, los datos deben considerarse como “especulaciones”. Aclaró que su gobierno está dispuesto a reconocer este tipo de información siempre que esté bien sustentada.



“No les haría caso, les pido que ustedes (medios de comunicación) sean cautelosos, hay que investigar mientras no haya nada oficial para mí son especulaciones. Y créame que el día que yo lo tenga se los digo con toda transparencia”

Dijo que si una dependencia gubernamental en Estados Unidos cuenta con información de seguridad sobre Querétaro, debería compartir dichos datos con la administración estatal, antes de manejar el tema en medios de comunicación.

