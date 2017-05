La oportunidad que buscaba: Saguilán

Noticias El siempre controversial Nery “Pantera“ Saguilán se pronunció con respecto al combate que sostendrá el próximo 24 de junio con el clasificado mundial Miguel “Micky“ Román, y que ha creado una gran cantidad de expectativa desde que se anunció la semana pasada.

El choque entre Román y Saguilán, encabeza la cartelera que presenta Promociones del Pueblo, con el apoyo de Cavall Sport y Playboy México y que ha recibido todas las facilidades por parte del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, llegará a millones de hogares en todo el país a través de las pantallas de Televisa Deportes en sus tradicionales “Sábados de Box“ desde el Gimnasio Josué Nery Santos.

Nery, quien se prepara arduamente en la capital mexicana, aseguró que se encuentra mejor que nunca, “Me he alejado y desintoxicado de los problemas que todos saben me aquejaron en el pasado, no voy a decir que hoy soy la Madre Teresa, pero estoy tranquilo y concentrado en la pelea que se viene“, señaló seguro.

Con respecto a la rivalidad que tiene con el ponchador fronterizo apuntó: “No lo retaba por faltarle el respeto, sino porque sé que es un gran peleador y buscaba esa pelea que me diera el reconocimiento de la gente, él se lo tomo personal y creo que eso hará que demos una gran pelea, mis respetos para Román como peleador pero ya nos demostró Miura que también tiene sus debilidades y vamos a aprovecharlas“.

“La pelea con “Micky“ es esa oportunidad que estaba esperando y más en este momento de mi vida y de mi carrera que toqué fondo y en el que estoy buscando reencontrarme conmigo mismo y con toda esa gente que alguna vez creyó en mí y que le fallé“.

En el duelo coestalar de la cartelera, el invicto noqueador capitalino Eduardo “Rocky“ Hernández se juega por primera vez el cinturón mundial Juvenil superpluma del Consejo Mundial de Boxeo frente al temible filipino Robert “Bad Boy“ Gallos; además de la participación del invicto Karim “Traviesito“ Arce, sobrino del pentacampeón mundial Jorge “Travieso“ Arce.

JALISCO NUNCA PIERDE Dicen que Jalisco nunca pierde… dicen que no hay ojos más lindos en la tierra mía, que los bellos ojos de una tapatía… dicen que no hay mejor tequila en el mundo que en Jalisco, y ahora, Jalisco se prepara para representar el boxeo al máximo nivel con el empuje de Tequila Armero en copromoción con la exitosa empresa Promociones del Pueblo.

La empresa de Tequila Armero llegó al boxeo apenas en la pasada Convención Anual del CMB donde se le nombró el Tequila Oficial del Organismo más grande e importante del planeta, todo esto de la mano con una botella con los colores verde y oro, colores de los que está compuesto el cinturón de Campeón del Mundo del CMB.

Vale la pena mencionar que Armero ha patrocinado infinidad de boxeadores de alto nivel en sus peleas y a la misma vez está realizando sus propias funciones.

La muestra más notoria fue la que hizo en co promoción con Promociones del Pueblo, que hace unos días hicieron la cartelera más grande de los últimos 5 años en Zapopan y la zona metropolitana de Jalisco.

“Esperamos realizar 4 funciones más de este tipo con nuestros socios comerciales Promociones del Pueblo en lo que resta del año y así seguir apoyando a gran nivel el talento de Jalisco”, mencionó Julio Campos de Tequila Armero.

Acotando que la importancia del apoyo para los boxeadores es lo más importante para la empresa tequilera.

Armero está realizando sin duda alguna lo que a muchos les toma años en hacer se fueron por las grandes ligas y estarán sonando fuerte.

Al decir que llegaron directo a las Grandes Ligas del Boxeo, es porque su presentación se dio en la pasada Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, donde el tequila fue conocido por grandes personajes del pugilismo como Floyd Mayweather, Don King, Carlos Cuadras, Evander Holyfield y muchos más.

“Es para el CMB un orgullo tener de aliado a Tequila Armero por esta gran labor altruista que se lleva a cabo con su donación para la fundación”, dijo el presidente del CMB, Mauricio EL PANTERA SAGUILÁN, quiere regresar a la senda del triunfo.

Sulaimán Saldívar.

