Golpe a Fama Acamig

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FOTOS DE MIGUEL CRUZ Noticias La Liga de Futbol Demócrata Bancaria vivió una jornada llena de sorpresas, porque el poderoso Fama Acamig cayó ante Manitos y el otro líder UNAQ no jugó su partido por falta de jugadores.Ellos jugarían ante Retablo, pero sin duda esto se definirá en la Comisión de la Liga.

Luis Ávalos y Eduardo Landa fueron los artifices de los goles de Manitos, quienes le pegaron a Fama Acamig, quienes no vivieron su mejor día en la actividad de la categoría primera libre, desarrollado en los campos del Colegio San Javier.

Por más que intentó Fama Acamig, dirigidos por Eduardo Corona no pudieron y tuvieron que soportar una dolorosa derrota, ante la incredulidad de todos.

Por su parte el Deportivo VACSA demostró su poderío ofensivo y no tuvo piedad de Industrias CAMCA al golearlos ocho goles contra tres.

Ángel Donovan Anaya se destapó con cinco anotaciones para guiar a su equipo a la victoria.

Mientras que Martín Martínez hizo dos goles y cerró la cuenta Gerardo Luque con un tanto.

Mientras que por Industrias CAMCA se hicieron presentes en el marcador Ángel Ramírez, Miguel Rojas y Miguel Eduardo Robledo.

Por su parte Halcones obtuvieron una valiosa victoria al imponerse 5-2 a Zorros en un partido de ida y vuelta, sólo que Halcones fue más contundente a la hora de plantarse en el área rival.

Un par de dobletes de José Hernández y Daniel Sánchez fueron suficientes para aclarar el panorama para su equipo.

Cerró la cuenta Orlando Hurtado.

Mientras que por Zorros anotaron Ramón Rivera y Alfonso que entró en la parte complementaria.

Málaga y CNH Componentes se enfrascaron en el partido más apretado de la jornada y terminaron empatados a un gol.

Por Málaga anotaron Pablo Olvera y por Componentes Miguel Barajas.

El partido aunque no tuvo alto nivel técnico, los muchachos sudaron la camiseta pero en serio.

A su vez Vasco da Gama logró una importante victoria de 2-1 sobre Colegio Moderno en partido celebrado también en las instalaciones del Colegio San Javier.

Por Vasco Anotaron Luis Mora y Sergio Baca, mientras que por Colegio Moderno se hizo presente en el marcador Luis Mendieta.

LLEGARON TARDE De esos partidos que suele pasar en las ligas, UNAQ, un equipo líder de la liga no juntó a tiempo a sus jugadores y el árbitro no pitó el partido contra Retablo FC.

Este encuentro no se llevó a cabo, toda vez que siendo las 10:05, el Retablo entregó sus once registros, sin embargo UNAQ sólo entregó siete, y a las 10:11 el capitán del equipo Retablo Andrés Hernández ya no permitió que se admitieran los demás registros de la UNAQ y en consecuencia se decretara el default.

A ver que decide la Liga.