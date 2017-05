BLACK EYED PEAS SERÁ PARTE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Notimex La agrupación Black Eyed Peas deleitará a los aficionados del futbol con una presentación que ofrecerá para la “UEFA Champions League Final Opening Ceremony”, el 3 de junio próximo en el Estadio Nacional de Cardiff, Gales.

La final, que es el evento deportivo anual más visto en el mundo, fusionará una vez más los mundos de la música, el entretenimiento y el deporte en una actuación llena de energía con los grandes éxitos de la banda estadunidense, se detalló en un comunicado.

“Esperamos conectar con la emoción de los aficionados en el estadio y de todos aquellos que sintonicen la Final de la UEFA Champions League”, dijo Will I am, de The Black Eyed Peas.

Agregó que “como fanáticos del futbol, sabemos lo mucho que este juego significa para aquellos que lo ven desde las gradas, sus casas y con amigos.

Esta presentación también significa mucho para nosotros.

Estamos planeando un espectáculo inolvidable.

” Natalia Filippociants, directora Senior de Marketing de PepsiCo, señaló que se aprovechará la pasión por el fútbol, más allá de la cancha, para presentar la mejor música titular en uno de los eventos deportivos más destacados a nivel global.

En el segundo año de asociación entre PepsiCo y la UEFA Champions League, la campaña de Pepsi ha contado con el apoyo de los atletas estrella Sergio Agüero, Alexis Sánchez y Vincent Kompany, para despertar el entusiasmo en el evento deportivo.

Guy-Laurent Epstein, Director de Marketing de UEFA Events SA, comentó: “La Final de la Champions League trae pasión y emoción a miles de personas a nivel global y es el evento deportivo anual más grande del mundo; también The Black Eyed Peas comparte este mismo atractivo global.

Los aficionados al futbol en el Estadio Nacional de Gales y en todo el mundo, sin duda disfrutarán de un espectáculo alegre y maravilloso momentos antes de que el máximo partido de futbol de clubes de Europa comience”.

Comentarios

comments