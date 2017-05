ABANDONA ZACK SNYDER “JUSTICE LEAGUE”

Agencias Zack Snyder, el cineasta detrás de las polémicas películas de Man of Steel y Batman v Superman, se ha tenido que ver en la penosa necesidad de dejar la batuta de Justice League, su próximo proyecto, debido a cuestiones delicadas extra laborales.

La “Liga de la Justicia” es una de l a s películas más esperadas de este año, pero una tragedia familiar ha hecho que una de las figuras más importantes del proyecto se aleje de la producción.

Hoy se dio a conocer que el director Zack Snyder se hará a un lado de la dirección para lidiar con la muerte de su hija.

En entrevista para el sitio especializado The Hollywood Reporter, Snyder señaló que se alejará de la producción del gran crossover de DC Comics debido a que su hija se quitó la vida recientemente.

Y no sólo él dejará el proyecto, sino también su e s p o s a De b o r a h Snyder, q u i e n f u n g í a como productora de la cinta.

La película se encuentra en postproducción, y en esta etapa será el director Joss Whedon quien tome las riendas para terminar la edición de la cinta y re grabar algunas escenas.

Whedon es conocido p o r haber dirigido las p r ime r a s dos películas de “The Avengers”, de Marvel Studios, y por haber creado “Buffy, la cazavampiros”.

Aún con esta situación, la llegada de Whedon hace que la película siga programada para ser estrenada el 17 de noviembre de este año.

La muerte de Autumn Snyder, hija del cineasta, se mantuvo en privado.

En ese momento, el director tomó dos semanas y estaba planeado su regreso, sin embargo, ahora se dio a conocer que prefiere hacerse a un lado para tomar un tiempo adecuado tras la tragedia.

“En mi mente pensé que regresar al trabajo sería una especie de catársis.

Para enterrarme en él y ver si así podia superarlo”, comentó el cineasta a The Hollywood Reporter.

“Pero las exigencias son demasiadas en este trabajo.

Te consume todo.

Y en los últimos dos meses he llegado a la conclusión: He decidido dar un paso atrás de la película para estar con mi familia, estar con mis hijos, que realmente me necesitan.

Todos ellos están teniendo dificultades, yo estoy teniendo dificultades”, continuó.

Snyder pensó en agregar algunas escenas adicionales a la película, y para ello trajo a Whedon para escribirlas, sin embargo, después de la situación, el estudio decidió que Whedon se hiciera responsable de dirigir completamente dichas escenas.

En cuanto a ello, Toby Emmerich, jefe de Warner Bros.

Pictures, asegura que la intervención de Whedon es mínima y está apegada “al estilo, tono y plantilla impuestos por Zack…es Zack quien ha marcado el rumbo”, aseguró.

