Fuerte incendio en Jalpan

El fuego consumió dos hectáreas de matorral y pasto seco

POR: CIPRIANO MORALES Noticias Jalpan de Serra, Qro. – Un incendio que se registró en la localidad de La Saldiveña consumió cerca de dos hectáreas de hojarasca, matorral y pasto seco. Las cortinas de humo se alzaron varios metros y causaron pánico entre los pobladores por encontrarse a unos cuantos metros una estación de gasolina.

Al filo de las 18:45 horas, las unidades de emergencias, Bomberos y Policía Municipal salieron de su estación y tomaron la carretera federal 69, Jalpan-Rio Verde, abriendo camino con sirena abierta llegaron en cuestión de minutos al poblado La Saldiveña.

Desde lejos la humareda señalaba el lugar donde se registraba el incendio por lo que rápidamente en un camino de difícil acceso entraron los carros motobomba para rociar el agua y aquietar la situación que por momentos amenazaba con salirse de control.

Otros vecinos voluntarios por otro lado del incendio hacían lo propio para controlar de una vez por todas el ígneo elemento que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Los cuerpos de emergencia afortunadamente no reportaron personas lesionadas o intoxicadas. Finalmente controlada la situación los héroes anónimos emprendieron la retirada no sin antes verificar que el fuego no tuviera facilidades de volverse activar.

