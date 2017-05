Entrega Mauricio Kuri arcotecho al plantel del Cobaq 3 de Corregidora

POR LAURA VALDELAMAR Noticias El presidente municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega del arcotecho del Cobaq 3, el cual tuvo una inversión de un millón 465 mil pesos, para beneficiar a más de 2 mil alumnos.K uri González dijo que cuando estuvo en campaña hizo varios compromisos, y al llegar a la presidencia, los recursos eran muy pocos, por lo que se acercó a quienes tienen esos recursos y es como se han podido cumplir esas promesas para mejorar la calidad de ida de los habitantes, porque “La palabra se honra y los compromisos se cumplen”, es así como hasta ahora seguimos trabajando y exhortó a los jóvenes alumnos a ser constantes y tomar decisiones que los lleven a conseguir sus objetivos.

Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación, destacó que el arco techo es el más grande que se ha construido, y el edil se comprometió a dotarles de una infraestructura necesaria, “Mauricio con esa sensibilidad que le distingue, se comprometió para que tuvieran este gran espacio, es el arco techo más grande y ustedes son los beneficiarios, el recurso no es de Mauricio, no es de Pancho no es de Alfredo Botello, este es producto de sus impuestos que sus papás pagan día a día, pero bien administrado por Mauricio que se convierte en obras y servicios para todos los habitantes de Corregidora.

Este es un buen ejemplo un aporte que haces a la educación”.