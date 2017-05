Chicharito en el top 100

Máximo goleador de la selección nacional de México, antes de cumplir 29 años

Agencia Nadie tiene dudas de que Javier “Chicharito” Hernández es uno de los mejores jugadores de México, pero resulta que también se anda codeando como una de las personas más influyentes del mundo del fut. La revista Four Four Two reveló una lista de 100 personajes del futbol y “Chicharito” está en el número 76, arriba del “Cholo” Simeone, Diego Armando Maradona, David Beckham o Ancelotti.

Además la revista publica que: “Ya es el máximo goleador de la selección nacional de México, antes de cumplir 29 años. En Europa ha probado que es capaz de jugar en el máximo nivel, lo que solamente ha incrementado su reconocimiento entre los aficionados mexicanos”.

