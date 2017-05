Camioneta impacta con tráiler

Noticias Aparatoso choque protagonizaron ayer por la tarde dos vehículos de carga en el L i b r a m i e n t o Noreste, a escasos metros del entronque con la Autopista México-Querétaro.Se trató de una camioneta Ford F350, con plataforma, y de un tracto camión Kenworth, acoplado a remolque tipo caja seca.

El saldo del accidente fue sólo de pérdidas materiales.

El conductor de la camioneta de la empresa “Kun Express” relató que al ingresar al libramiento desde la autopista de inmediato trató de regresar, para lo cual se orilló al lado derecho.

“Me fijé que no vinieran vehículos para acá (hacia la autopista) ni por la lateral, entonces me dispuse a atravesar pero no me fijé que el tráiler venía bajando del puente” (del entronque de la autopista a México con el Libramiento Noreste, en dirección a San Luis).

La camioneta impactó su lado frontal izquierdo contra los neumáticos traseros del remolque.

Personal del Servicio Médico Prehospitalario de CAPUFE, así como elementos de la Policía Federal, acudieron a prestar auxilio y tomar conocimiento.

Representantes de las aseguradoras negociaron el costo de reparación de los daños.

Y cabe agregar que a causa del percance la vía redujo carriles hasta que la camioneta fue retirada del lugar.