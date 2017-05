Listo el municipio para la temporada de lluvias

POR MANUEL PAREDÓN No ti cias El municipio de Querétaro preparado para enfrentar cualquier contingencia durante la inminente época de lluvias.

En un acto que encabezaron el presidente municipal Marcos Aguilar Vega y un grupo de funcionarios se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil donde se presentó el Plan Estratégico para la Temporada de Lluvias 2017.

El alcalde recordó que a raíz del devastador sismo de 1985, nació el Sistema Nacional de Protección Civil, con la convicción de crear una cultura masiva de seguridad que permitiera prevenir, responder y auxiliar a la población en los casos de afectaciones ocasionados por fenómenos naturales.

Recordó que en Querétaro, el principal fenómeno natural que afecta al municipio es la lluvia y se debe, por un lado, a la ubicación de la ciudad que se encuentra en colinas conformando diversidad de escurrimientos que llegan a la zona urbana.

La otra característica, es el gran crecimiento de la ciudad en los últimos años que ha llegado a interferir con el cauce natural que toma el agua, lo que ha provocado inundaciones en algunos puntos del municipio.

Si a estas dos características se suman los efectos del cambio climático, que ya afectan a México y Querétaro, por lo que se adelantó una semana la temporada de ciclones o la fuerte tormenta de granizo que azotó alguna parte del centro del país, “tenemos ante nosotros tres condiciones importantes que demandan actuar bien y rápido”.

Expuso que por estas condiciones y la seguridad de la ciudanía, se determinó llevar a cabo acciones para reducir el impacto negativo que puede traer al municipio la inminente temporada de lluvias y reiteró que dentro de esta estrategia, han llevado a cabo 42 obras pluviales destinadas a captar y conducir sin riesgo para la población, el agua de lluvia a fin de evitar las inundaciones.

Dijo que con una inversión inédita de 149.2 millones de pesos, “es la primera ocasión” que un gobierno municipal lleva a cabo una estrategia pluvial de esta magnitud, con acciones enfocadas a eliminar los puntos de peligro que años atrás, afectaban diversas zonas de la ciudad.

La otra parte de la estrategia, es el reforzamiento de la cultura de la protección civil que el país ha desarrollado con éxito desde el citado sismo de 1985, por eso, entre otras acciones, pidió a los ciudadanos que no tiren basura en la calle, que la recojan si llueve y el camión recolector no ha pasado, si no es urgente, eviten circular durante una fuerte lluvia y que bajo ningún motivo, intenten cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel que puedan estar inundados.

El director de la Unidad Municipal de Protección Civil Fernando Martínez Garza, destacó que el municipio cuenta con una fuerza de mil 820 servidores públicos para atender cualquier contingencia y la capacidad para habilitar 36 albergues para atender hasta cuatro mil 657 personas, ya que esta administración, aumento hasta en un 90 por ciento el número de refugios.

El director de Mantenimiento de Infraestructura del Municipio Diego Vega Urquiza, informó que han llevado a cabo la limpieza de drenes, cárcamos desazolve de pozos de visita y rejillas, se cuenta con 118 pipas cinco desazolvadoras 2 retroexcavadoras, para atender de manera inmediata los cárcamos en caso de fallar y el equipo necesario para el llenado de costales con arena.

El secretario de Obras Públicas Hiram Villeda recordó que se han ejecutado 42 obras pluviales con una inversión de más de 149 millones de pesos.

