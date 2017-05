JOSH JUANICO ANUNCIA NUEVO MATERIAL

POR SHARENY LÓPEZ SERRANO FOTOS SIXTO PICONES NoticiasEl compositor, cantante y músico originario de la Ciudad de México de veintitrés años que recientemente protagonizó un showcase en el interior del Metro de la capital del país, donde mostró su talento ante usuarios y transeúntes de este medio de transporte colectivo el cual se hizo viral en redes sociales durante su visita a Querétaro para la presentación que tuvo este viernes a las cinco de la tarde en una plaza comercial nos confirmó que se encuentra recientemente trabajando para la producción de su primer material discográfico.

El intérprete de “Tardes de abril” que formó parte del soundtrack de la película mexicana “El que busca encuentra” aseguró que en estos momentos está concentrado para sumar seis nuevos temas a su EP “Tal para cual” lanzado en plataformas digitales durante el pasado mes de abril para poder así materializar uno de sus más grandes sueños que ha tenido desde que decidió dedicarse a la música de manera profesional.

“Fue a los diecisiete años cuando mi papá me enseñó a tocar la guitarra” contó “ese día se fue la luz de la casa, encendió un par de velas y sacó la guitarra conectándose mi alma a la música a partir de ese momento y para siempre” recordó.

Y la verdad es que gracias a su primer sencillo el cual habla del amor a primera vista en una tarde de abril ha logrado una gran aceptación internacional conquistando poco a poco el cariño de sus fans, llevándolo a visitar Ecuador, con un amplio tour de promoción visitando ciudades como Quito, Ambato y la Ciudad de Ibarra.

Durante la entrevista el cantautor que inició su formación musical espontánea a los 17 con clases de canto e instrumentos como la guitarra, la batería y el teclado, nos confesó que su mayor influencia musical en la guitarra ha sido John Mayer y en la cuestión de escritura y letra el maestro Armando Manzanero, con el que sueña algún día poder trabajar “me encantaría que en mi disco se incluyera una colaboración con él, siento que sería un experimento interesante son su conocimiento y mi juventud”.

Para él es muy importante conectar y estar cerca de las personas, “soy natural y transparente, quiero que todos sepan quién soy sin esconderme detrás de nada, y una de las cosas que me definen es el pop, me encanta, es mi esencia” pero él mismo mencionó que no estaría negado a trabajar en algún proyecto de música regional aunque sólo fuera por un momento para volver a encaminarse en el pop.

A pesar de que al salir de la preparatoria decidió estudiar la carrea de Composición, Ejecución y Producción Musical en la escuela Tiempo Música, realmente las cosas se han colocado en su camino de manera casual.

“Una vez en Coyoacán llegué, me senté a tocar con mi guitarra sin el fin de recolectar dinero, tuve que cerrar el estuche para que dejaran de hacerlo, y un chico se acercó para pedirme que le mandara una de las canciones, a las tres semanas me la regresa con batería, piano, bajo y efectos, no sabía lo que estaba pasando” narró al recibir esa producción como la carta de presentación de Alberto de Paso, productor y director musical de Reik, quien se encargó de materializar las seis canciones del EP, lo que le ha abierto más puertas y con ello grandes retos que está dispuesto a superar con dedicación y talento aunado con la chispa jovial y natural de su personalidad.

Comentarios

comments