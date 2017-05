Con 42 obras pluviales más se afronta la temporada de lluvias

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Con la ejecución de 42 obras pluviales por 150 millones de pesos y los recursos que llegaran a necesitarse, el municipio de Querétaro se declara preparado para la temporada de lluvias que se adelantó.

En conferencia, lo informó el presidente municipal Marcos Aguilar Vega.

Se tienen detectadas 141 zonas de riesgo y están listos 36 refugios con capacidad para cuatro mil 370 personas.

Se afirmó que están mejor preparados que nunca para las lluvias y de presentarse una avenida de agua superior a las capacidades de la ciudad, naturalmente no podrán enfrentarlo, pero a lo que tradicionalmente sucede, sí.

En caso de una contingencia mayor, echarán mano de mil 800 trabajadores municipales y los que en un momento dado, se necesiten.

El presidente municipal indicó que de las 42 obras desarrolladas a lo largo de su administración, entre estas, las 21 que recomendaron especialistas de la UAQ, seis no han sido concluidas, pero estarán listas al inicio del mal tiempo, El alcalde afirmó que hace 32 años, la naturaleza sorprendió a los mexicanos al registrarse uno de los sismos de mayor intensidad en nuestro país, en ese entonces, septiembre de 1985, miles de mexicanos salieron a las calles, se metieron entre los escombros para rescatar y ayudar a las víctimas de este fenómeno.

A partir de esa gran movilización ciudadana, nació el Sistema Nacional de Protección Civil con la convicción de crear una cultura masiva que permitiera prevenir, responder y auxiliar, en caso de que un fenómeno natural, llegara afectar a una comunidad.

En el municipio, dijo, el principal fenómeno natural que afecta, es la lluvia, esto debido a la ubicación de la ciudad que se encuentra entre diversas colinas, generando fuertes escurrimientos que llegan a la mancha urbana que interfiere con el cauce natural de las aguas, lo que históricamente ha provocado inundaciones en diversos puntos de la ciudad.

Si a esto se agregan, añadió, los efectos del cambio climático que ya se resienten en México y Querétaro, lo que adelantó una semana la temporada de ciclones, tenemos ante nosotros una condición que nos demanda actuar bien y rápidamente.

Es por estas condiciones, que se tomara la determinación de impulsar acciones fundamentales para reducir el impacto negativo de la temporada de lluvias, una de estas, la ejecución de 42 obras pluviales planeadas para captar y conducir sin riesgo para la población, el agua de lluvia a fin de evitar inundaciones.

A seguró que “es la primera ocasión” en que un gobierno municipal se avoca a realizar acciones especificas para eliminar los puntos de peligro que años atrás se conformaban en varias zonas de la ciudad, entre otras, limpieza de drenes y todos los lugares por donde corre el agua, el desazolve de bordos y las 42 obras descritas.

El presidente municipal pidió a los ciudadanos que no tiren basura en las calles, que la recojan si está lloviendo y el camión recolectara, que si no es urgente, eviten circular en tanto termine la lluvia, que no intenten cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel que puedan estar inundados, atender las indicaciones del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o protección Civil, fundamental para evitar percances.

Esperan que las lluvias que se presenten y con las obras realizadas sean las suficientes para evitar cualquier tipo de inundaciones.

