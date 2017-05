Reelección si han razón válida: Beatriz León

POR JAHAIRA LARA No ti cias Los resultados del próximo informe de gobierno que llevarán a cabo las administraciones de las 18 demarcaciones, revelarán los presidentes municipales que tendrán la oportunidad de reelegirse; aseguró la alcaldesa de Pedro Escobedo, Beatriz León Sotelo, quien exhortó a los funcionarios que han expresado sus aspiraciones por contender a una candidatura a evaluar la aceptación de la población.

Aunque consideró que en la mayoría de las administraciones municipales tres años no son suficientes para concretar proyectos de largo plazo que generen un impacto positivo en la población, por lo que optar por la reelección es una garantía para tener la certeza de que las acciones emprendidas cumplirán sus objetivos; la munícipe aseguró que hasta el momento no ha contemplado contender en los comicios del 2018.

“Más allá de un tema electoral o aferrarse a la presidencia, a favor de los presidentes que ya están levantando la mano puedo decir que siempre he pensado que a veces tres años no son suficientes para lograr grandes proyectos (…) Seguro es la intención de la mayoría de los presidentes que levantaron la mano, pero si levantamos la mano sin tener una razón válida o alguna oportunidad, para pedir a la gente que evalué nuestro desempeño, todavía no son los tiempos”.

León Sotelo aseguró que hasta el 30 de septiembre tanto ella como su gabinete municipal, se encontrarán enfocados en concluir las acciones emprendidas y gestionar, así como continuar la ejecución de los recursos en tiempo y forma para tener una respuesta favorable de la población respecto a su administración.

“Antes de adelantarnos a esos comicios, no solo una servidora, sino todos los que ya tienen una intención electoral de los diferentes cargos de elección deberíamos de pensar en el trabajo y la reacción de la ciudadanía tiene con nosotros y a partir de ahí valorar si tenemos la posibilidad de acceder a una reelección (…) Con la evaluación vamos a ver quién tiene posibilidades de acceder a una reelección y quien debe abrir paso a nuevas generación”.

Es de recordar que Beatriz León Sotelo fue una de las mujeres que durante el proceso electoral del 2015 sustituyeron las candidaturas de sus esposos, en este caso de Juan Carlos Piña Tejeida, quien aspiraba a la presidencia municipal de Pedro Escobedo por la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza, PT, Pvem; luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que los partidos políticos en Querétaro debían postular a nueve mujeres para candidaturas a presidencias municipales.

