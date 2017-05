PIXELATL REVELA LOS 31 PROYECTOS DE ANIMACIÓN QUE IRÁN AL IDEATOON

NotimexUn total de 31 animadores, guionistas e ilustradores de América Latina serán asesorados por importantes directores y consultores de animación a nivel internacional, en el marco de la Ideatoon BootCamp de Pixelatl.

Dichos creadores de proyectos en desarrollo de animación originarios de México, Chile, Costa Rica, Ecuador, Brasil y Perú fueron seleccionados de entre un total de 300 proyectos enviados desde 13 naciones latinoamericanas a este concurso de ideas para propiedades intelectuales animadas.

Los elegidos podrán asistir a talleres, clases maestras e incluso recibir asesorías personales de personalidades como Joan Lofts, productora ejecutiva de “Peppa Pig”, y del diseñador e ilustrador de obras como “ P o p e y e ” , “Mickey Mouse” y “Samurai Jack”, Stephen de Stefano.

También del director de historia de “Clarence”, programa de Cartoon Network, Spencer Rothbell; así como de Hernán LaGreca, director creativo senior de Cartoon Network Latinoamerica.

De igual forma se presentarán ejecutivos de empresas como Discovery Kids, Citizen skull, Mattel, Radar Cartoons y Technicolor, detalló el colectivo Pixelatl en un comunicado.

Ellos les ayudará a enriquecer y mejorar sus proyectos para series de televisión o películas con el fin de exportarlos, establecer alianzas en el mercado internacional de proyectos animados y hacerlos más atractivos a las cadenas de distribución.

El director de Pixelatl, José Iñesta, aseveró que este “es un evento único en su tipo que permitirá a los creadores desarrollar mejores propuestas, que puedan capitalizarse para llevarse a cabo y llegar a las diferentes pantallas”.

Los proyectos seleccionados son “Mi ex mejor amigo”, de José Navarro y Santiago ORyan, y “Piriguin (Tadpole)”, de Maximiliano Martínez (ambos de Chile); “Kindom in the Clouds”, de Milton Guerrero Prado (Perú).

Así como “Super Nova Hotel”, de Osvaldo Sequiera y Cali Eduarte (Costa Rica); “RamPamDam”, de Gino Imagino, Gustavo Castellanos y Miguel Vélez (Ecuador), y “Munkins”, de Andre Moreira Forni (Brasil).

De la Ciudad de México asistirán “Nautika: the whereabouts of the humankind”, de Ernesto Molina; “Redwood brotherhood”, de Fernando Campos y Berenice Álvarez; “Offside strikers”, de Rafael González, y “Glitch sándwich”, de Gabriel Pichardo.

También de la capital mexicana irán “Diaper parents”, de Karen Acosta y Edino Ferreyra; “Bululú”, de Federico Gutiérrez; “Kitty cat internet”, de Irene Melis Machado y Arturo Ambriz, así como “How to survive to a magic market”, de Diego y Sebastián Ramírez.

Al Ideatoon BootCamp acudirán, asimismo, los proyectos “Grimalkin”, de Sant Arellano; “Grant tales”, de Mariana Posadas y Gustavo Cosío (ambos de Querétaro), y “Bullywood Camp”, de Daniel Ferrara (Estado de México).

Tanto “Niña monstruo”, de Eduardo Arredondo, Abraham Lara, Cecilio Camacho y Daniel Mercado, como “Sundown agency”, de Ale Tuckar, Ana Gaby Pérez, Hilce E.

Larsen y Heis González, son los proyectos de Nuevo León que participarán.

Además se presentarán “Color monsters”, de Gabriel Villavicencio, y “Ginna dinamita”, de Yolizz Wruck (los dos de Morelos); “Mystery bound”, de Kenet García (Michoacán), así como “9:16”, de Jaimille Lara, Erika Téllez, Itzel Ramos y Andrea Hernández (Tamaulipas).

Desde Jalisco acudirán “Flamides, the nonheroes”, de Néstor Efraín Gutiérrez Macías; “Cuco & Chakua”, de Lando Ibarra y FL Sikorski; “Elie the unicorn witch”, de Marco Molina y Karina Cisneros, al igual que “Gleen glitch”, de Édgar Amor, Jessie Arias y Samuel Kishi.

“The boy without a tale”, de Óscar Michel; “Hackers garaje”, de Carlos Montaño; “Techno-Tails”, de Luispa Salmón, y “Donnie and Oli PIZZA”, de Óscar Hernández y Thalía de la Torre complementan el grupo de jaliscienses que participarán en el Ideatoon BootCamp organizado por el colectivo Pixelatl.

