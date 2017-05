Fue un familiar el que robó negocio de líder comerciante.

Por Rubén Pacheco

Alfredo Serrano, líder de la asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico, aseveró que el responsable del robo a su negocio el pasado 19 de abril fue su propio hijo, por lo que descartó cualquier implicación del gobierno municipal de Querétaro.

Aunque las investigaciones por parte de la fiscalía no han concluido, señaló que el robo fue perpetrado por una banda, en la cual estaba involucrado uno de sus hijos. Aunque de manera inicial se logró la detención de dos personas, entre ellas su hijo, apuntó que detrás de estos hay más personas, una presunta banda delincuencial.

“Hubo una copia de las llaves desaparecidas, las copias desaparecieron por mi hijo, no tocaré el tema más, es la única vez que toco el tema. Mi hijo estuvo involucrado, hoy siguen las investigaciones. A mi hijo ya me lo entregaron, tiene su castigo, yo voy a seguir con las investigaciones, sea mi hijo o no lo sea tenemos que seguir con las investigaciones. Tiene un castigo por parte del ministerio público y vamos a seguir con el castigo”.

En tanto, el mensaje encontrado en el interior del establecimiento, según refirió, fue para tratar de desviar la atención; además, aseguró que la banda responsable lo seguía desde hace varios días y la culminación fue el robo a su negocio de ropa ubicado en la avenida Corregidora.

“Él va a reparar los daños y va a tener que realizar servicios sociales, tendrá que ir con el juez y todo lo que se dispuso”.

Luego de que se aclarara el robo a su negocio, Alfredo Serrano agradeció a la Fiscalía General su actuación para aclarar la situación, toda vez que al principio se culpó al gobierno municipal de haber estado detrás de estos hechos.

Una vez que el también líder de los comerciantes del Centro Histórico aceptó la participación de su hijo en el robo, descartó cualquier posibilidad de que el gobierno municipal de Querétaro haya tenido alguna injerencia, como se manejó al principio.

“Soy una persona de convicciones muy claras y cuando veo algo malo del gobierno hay que atacarlo y lo que es bueno hay que reconocerse”.

Alfredo Serrano se negó a dar más detalles de lo sucedido, pues las investigaciones siguen su cauce, según dijo, hasta dar con el resto de los responsables, una presunta banda donde también participa su hijo.

Otras versiones

Contrariamente a lo declarado por Alfredo Serrano, y de acuerdo con las pesquisas realizadas por esta casa editorial, los presuntos responsables del robo fueron una mujer y su novio, ambos menores de edad.

Además, el familiar directo de Alfredo Serrano es la menor de edad, su hija, que junto a su novio perpetraron el robo; aunque se desconocen las causas que motivaron su actuación.

