Deplora Gavidia recrudecimiento de la violencia

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Terminante, el presbítero Francisco Gavidia Arteaga, deplora el recrudecimiento de la violencia y el dolor y el sufrimiento de tantas y tantas madres por la desaparición de sus hijos en vísperas del Día del 10 de Mayo.

A nombre del obispo Faustino Armendáriz Jiménez, que realiza una gira pastoral por algunas comunidades de la Sierra Gorda, el religioso presidió la misa dominical en Catedral.

En la homilía, el sacerdote citó que Cristo no se quedó en la tumba y no quiere que nuestra fe se quede dentro de los templos y que los convirtamos en sepulcros, sino que demos signos de que Cristo está vivo donde nos movamos.

El día a de hoy, dijo, Jesús se auto nombra el buen pastor pero antes de que se llame así, da una pequeña introducción de los ladrones, aquellos que han robado el rebaño, lo han matado y destruido.

El que sale por otro lado y no entra por la puerta es un ladrón, advirtió.

Enseguida, retomó que los primeros días del mes, se han presentado muchas cosas de dolor de sufrimiento como nación y hoy que oraba por las mamás, reflexionaba del caso de la familia que en la carretera de Puebla, fue asaltada, mataron al hijo más pequeño, violaron a la mamá y a la hija y golpearon al papá.

INQUIRIÓ: ¿Cuántas escenas de éstas en nuestro México, se le rinde un homenaje a la madre, a las mamás, pero cuantas mamás no tienen un dolor no están sufriendo y muchas de ellas se preguntan: dónde está su hijo, quién se lo llevó, quién lo desapareció; cuántas mamás no sufren porque no quieren acariciar a sus hijos, porque no hay nadie que este 10 de Mayo les lleve unas flores, un regalo, porque el crimen organizado, los delincuentes, los secuestradores, se los han quitado, se los han arrebatado? Igualmente recordó a los militares asesinados también en Puebla y preguntó: ¿Y sus mamás? ¿no tendrían esposas?, el día que las fuerzas armadas le rindieron homenajes que les entregaban a la esposa, a su madre la Bandera, el dolor, el sufrimiento o el caso de las dos mujeres policías de la Ciudad de México que fueron arrolladas por un sujeto para librar el alcoholímetro, una de ellas, con una hija de 5 años, fue declarada con muerte cerebral.

El dolor y el sufrimiento de tantas y tantas madres y por eso Jesús dice yo soy el Buen Pastor, qué le están haciendo a mi rebaño, qué le están haciendo a mi ovejas, vengo a dar la vida por ellas, a cuidarlas, protegerlas, no más dolor, no más sufrimiento, yo no quiero eso para mi rebaño, para mis ovejas, remarcó.

Recordó que el pueblo de Israel lo entendía muy bien, eran pastores y conocían muy bien a los lobos y ladrones, conocían muy bien aquellos que les causaban daño a las ovejas y Jesús les decía que les haría frente aquellos que no buscan el bien del rebaño.

Alguien dirá por qué seguimos sufriendo tanto dolor, pero el olvido de Dios es la destrucción del hombre, por lo que hay que implorar su ayuda para salir de ésta.

Más adelante, citó que el próximo sábado se cumplen 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima a quien ponen con un rosario en la mano y los pastorcitos que el Papa canonizará, la figura de la mamá que reza con sus hijos y dijo que en el rezo del Santo Rosario, se encuentra la puerta de tantos problemas y el consuelo de Dios.

Finalmente, el celebrante explicó que hoy (ayer) se celebra del Día del Seminario y las Vocaciones, y ante la insuficiencia de sacerdotes, pidió orar, por las vocaciones y duele, dijo, que algunos no han sido fieles a su vocación y que han sido partícipes de acabar con el rebaño que Dios les ha confiado.

Los seminaristas Gregorio, Abelardo y Emmanuel que se encargaron de la colecta, dieron su testimonio del largo caminar en sus estudios para llegar al sacerdocio

Comentarios

comments