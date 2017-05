Stan Lee y Tom Holland en la Conque 2017

Agencias

De buen humor y de manera sorpresiva, Stan Lee le confesó al nuevo Spider-Man, Tom Holland, un secreto: la creación, en broma, del Hombre Araña viejo.

“Quizá no sepan esto, pero cuando querían elegir al nuevo actor para esta película, estaban entre Tom y yo… y él fue el seleccionado. No sé por qué no estoy yo ahí creo que tendré que hacer un Spider-Man viejo”, indicó en medio de una ovación en la que se coreaba su nombre.

Lee llegó por escasos dos minutos a la conferencia que Holland ofrecía en el marco de la Conque, convención de cómics que tiene lugar en Querétaro.

“Ahora que les he dicho lo mucho que lo odio, debo decir que él es el mejor actor y el chico más amable. Ama a los fans y hace todo por ustedes… aunque no por mí. He estado aquí dos días y ahora ya me voy a la cama”, terminó Stan.

Minutos antes, Holland había reconocido que en su infancia llegó a tener varios disfraces del héroe. “Mi mamá decía que apestaba”, destacó el actor.

En la alfombra roja previa, Holland señaló que su personaje tiene la ilusión de convertirse en uno de Los Vengadores y eso lo hará rendir cuentas a alguien. Así, el actor de 20 años definió “Spider-Man: de regreso a casa”, que se estrenará en salas mexicanas el próximo 6 de julio, horas antes que en Estados Unidos, pues se verá en funciones de media noche.

“Creo que es algo interesante, porque de repente tiene a alguien a quien darle cuentas, pero lo más importante de todo es que tiene ahora una meta, que es convertirse en un Avenger, es interesante ver ese arco, el viaje, la evolución en esa historia; y con esperanza, algún día se convertirá en uno de ellos”, comentó la noche de este sábado.

Holland asistió junto con la actriz Laura Harrier a la Conque, donde convivieron con fans en una sesión de preguntas y respuestas. El histrión apareció por vez primera como el arácnido en la reciente cinta Civil War, del lado de Iron Man y combatiendo al Capitán América. En esta nueva aventura Peter Parker intenta equilibrar su faceta de héroe con la aparición del Buitre y la de un joven estudiante común. Harrier encarna a una actualizada Liz Allan, compañera de escuela de Parker, quien en el cómic le revela su amor. Sin embargo, a diferencia de la joven caucásica que se presenta en el cómic, Harrier es una actriz afroamericana.

“Es genial que Marvel, Sony y John Watts (el realizador) estuvieran enfocados en quién era la mejor persona para interpretar el papel, en lugar de ponerle palomita a lo que decía el cómic, de que Liz era rubia, obviamente nada parecida a mí”, indicó.

“El mayor mensaje (del filme) es preocuparse por los demás y mantenerte fiel a quién eres, apetece sufre muchos cambios, obtiene todos sus poderes, con lo que podría convertirse en millonario o ser muy famoso, pero en lugar de ello se enfoca en ser fiel a sí mismo y proteger a la gente que ama, creo que ese es el mensaje para todos nosotros”, agrega.

Holland la respaldó: “Es importante estar basados en la realidad, tener la apariencia de que estamos en un universo más moderno. Una de las cosas más geniales de esta película es que llevamos a Spider-Man a casa, es parte de la universidad, está con su familia y tiene la esperanza de que algún día se una a The Avengers”, explica.

