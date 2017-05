Sugiere FDS 3de3 para el Fiscal Anticorrupción

POR TINA HERNÁNDEZ No ti cias En el marco de la elección para primer fiscal anticorrupción en Querétaro; el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Francisco Domínguez Servién, confió en que los integrantes del Congreso local elegirán al nuevo funcionario de gobierno de entre las personas dispuesta a presentar su declaración #3 de 3.Para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, 10 personas se inscribieron en la convocatoria que lanzó la LVIII Legislatura, de los cuales tres se negaron a presentar su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.

Francisco Domínguez Servién declaró que cada año presentará su declaración #3 de 3 documentos que hizo público como candidato a la gubernatura en 2015 y gobernador el año pasado.

“Estoy de acuerdo que la tienen que presentar, espero que el Congreso local lo tome en cuenta, para que los finalistas esté dentro de los que dijeron sí a la declaración 3 de 3.

Fui el único gobernador, que yo tengo registrado -el IMCO no te obliga a presentarlo año con añolo presente al inicio de gobernador y, puntualmente, la presente al año de gobernador.

Ratificó que lo replicaré año con año hasta el último día de gobernador”, agregó.

CÓDIGO DE ÉTICA Durante la celebración de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), este miércoles; el mandatario estatal de Querétaro comunicó que se estableció la creación de un código de ética para la administraciones estatales.

Evocó que el documento se trabajará con la Secretaría de la Función Pública del gobierno de la República, que preside Arely Gómez. “Hoy pareciera que ser gobernador, es ser ratero; pero no todos somos de igual condición (…). Este código de ética: que bueno porque hemos visto que algunos gobernadores salientes, pues no se vale, y es el enojo de la ciudadanía, por eso hay que ver que a través de esto se recupere la confianza de la ciudadanía. Yo me someteré a todos los esquemas”, agregó