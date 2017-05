MAY THE 4TH Conque abrió sus puertas para celebrar un día especial

POR ÓSCAR ÁNGELES FOTOS MIGUEL CRUZ NoticiasHace 40 años los estadounidenses hacían fila para ver el inicio de una saga que marcaría el comienzo de una institución en el mundo de la ciencia ficción.

Estarían formados para ver el primer episodio de la Saga Star Wars con el subtítulo: “A new hope”.

Ayer desde las 4 de la tarde mexicanos de todo el país se reunían en el Centro de Congresos del Estado de Querétaro para conmemorar este día tan especial que ha marcado la vida de muchos.

En el primer día (no oficial) de Conque se dieron cita miles de asistentes de todo el país para seguir conmemorando la película que ha generado 4 211 593 952 USD en ganancias desde su estreno, disfrutando de un museo dedicado especialmente a esta opera épica espacial, en la que se pudo encontrar personajes que habitan en este universo cinematográfico, entre los cuales los favoritos se encuentran 3CPO y el ejemplar R2D2 quienes aparecen en todos los filmes.

EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA Star Wars (conocida en español como La guerra de las Galaxias) es una serie de películas originalmente concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas, y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012.

La primera película de la serie, Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977), contó con los actores como Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, Peter Cushing y David Prowse.

Aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, 20th Century Fox se encargó de su distribución y su estreno tuvo lugar el 25 de mayo de 1977.

Años después, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas.

El éxito de la película hizo que Lucas se involucrara en la financiación de las dos secuelas que completaron la llamada «trilogía original», Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) y Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983), a las que se incorporaron nuevos actores como Billy Dee Williams, Frank Oz e Ian McDiarmid, y que fueron estrenadas en intervalos de tres años.

RECAUDACIONES Hasta 2008 la recaudación generada por las dos primeras trilogías de Star Wars era de 4 mil 211 millones 593 mil 952 dólares, lo que la convertía en la tercera serie cinematográfica más exitosa de todos los tiempos, debajo solamente de las franquicias de James Bond y Harry Potter, sin tomar en consideración los ajustes por inflación.

¿SI EL ESTRENO DE STAR WARS FUE EL 25 DE MAYO, POR QUE SE CONMEMORA EL 4 COMO SU DÍA? Millones de fans de Star Wars alrededor del mundo celebraron el día de ayer 4 de mayo como su fecha de aniversario.

La explicación de por qué todos los 4 de mayo son una fiesta para los seguidores de la saga nada tiene que ver con algún dato del universo que creó George Lucas, sino con un hecho político.

Según cuenta el periodista y escritor inglés Alan Arnold, autor de varios libros sobre Star Wars, la fecha conmemorativa se estableció en 1979, mientras él escribía una reseña sobre el rodaje de Episodio V: El Imperio contraataca.

El 4 de mayo de aquel año el diario británico London Evening News difundió un mensaje del Partido Conservador del Reino Unido en el cual se felicitaba a Margaret Thatcher por haber sido elegida Primera Ministra británica.

“May the 4th Be With You, Maggie.

Congratulations”, decía el texto que salió en dicho periódico.

Arnold observó un juego de palabras con la fecha, “May the 4th”, que según su traducción literal significa “4 de mayo”, y que en inglés suena por fonética a “May the Force”, la frase más popular de la saga de George Lucas: “Que la Fuerza te acompañe”.

Desde entonces, cada año los fanáticos de Star Wars organizan eventos para recordar este día.

Realizan maratones de las distintas entregas de la saga o participan de encuentros, a los que concurren disfrazados de sus personajes favoritos.

Sin duda alguna una de las fiestas más grandes y celebradas en todo el mundo.

Así como lo hizo también ayer en su día la Conque en su primer día de abrir sus puertas al público.

Además de haber visto a cientos de mexicanos desfilar por los pasillos de dicha convención de comics, también los asistentes pudieron disfrutar de tomarse fotos con los cosplay de los personajes y al final de la visita por el museo dedicado a Star Wars, recibieron una litografía conmemorativa a su 40 aniversario, en un folder espacial y sellada con el logo que dejará registro para la historia.

