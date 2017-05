Límites de municipios, cosa del Congreso

POR MANUEL PAREDÓN No ti cias Los límites de los municipios de El Marqués y Querétaro, cosa del Congreso del Estado, repensó el presidente municipal Marcos Aguilar Vega.

Luego de uno de los eventos que encabezó ayer dentro de su agenda, el funcionario abrió un espacio para las interrogantes de los medios de comunicación.

En los límites con El Marqués, comentó que es un tema que está completamente en manos de la Legislatura, la referencia que pueden hacer los regidores de aquel Ayuntamiento con el mayor respeto como lo ha hecho con el alcalde Mario Calzada, es un tema que se tiene qué tratar única y exclusivamente en la Legislatura.

Hasta donde entiende, han formulado la solicitud correspondiente, mientras que el gobierno capitalino no ha sido notificado de la pretensión y hasta en tanto esto no suceda, no es interés del gobierno municipal, hacer un planteamiento al respecto, afirmó.

Del llamado a los 18 municipios para ajustar el impuesto sobre traslado de dominio, el presidente municipal, explicó que inicialmente el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios Pedro Reyes, hizo señalamientos hacia el municipio de Querétaro y se reunió con él, informándole que el municipio de Querétaro en la ley de Ingresos 2017, no había presentado ninguna propuesta de incremento. Le sugirió que tocaran las puertas de la Legislatura que aprobó el incremento a dicha contribución.

Sin embargo, le parece que es muy oportuno que el Poder Legislativo a través de la Comisión de Planeación y Presupuesto, pueda generarse una mesa de diálogo para que se conozcan las posturas que tiene la Canadevi, el sector de los desarrolladores de vivienda, los profesionales inmobiliarios y realizar todas aquellas acciones comparativas que permitan como municipios, generar mayor recaudación y en consecuencia, mayor inversión pública.

Su llamado es “a dejar de lado los planteamientos mediáticos” y pedir al diputado Eric Salas, la mesa de diálogo y que la política que se genere tributariamente en este rubro, sea una política que favorezca las inversiones

Comentarios

comments