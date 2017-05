GON CURIEL: ME INDIGNAN LAS AMENAZAS DE MUERTE A HÉCTOR SUÁREZ

POR SHARENY LÓPEZ SERRANO Noticias “Estoy indignado porque Héctor Suárez fue amenazado de muerte con pistola en nuca recientemente después de que arremetió contra Enrique Peña Nieto en un video que publicó a través de YouTube demostrando su inconformidad por el trabajo que ha hecho el Presidente de México exigiendo hasta su renuncia” fueron las palabras con las que Gonzalo Curiel, mejor conocido como Gon Curiel atrapó nuestra atención en el Phoner que sostuvimos el pasado miércoles tres de mayo, “el mismo Suárez ha dicho que no cree que el firmante de la amenaza pertenezca al Gobierno Federal, sino un simple provocador” agregó al referirse de las entrevistas y comentarios que el mismo Héctor ha realizado en sus redes sociales.

“Yo que ya he hecho comedia no me explico porque lo amenazan a él y no a mí” continuó bromeando despejando la seriedad en sus declaraciones del acontecimiento que recientemente se viralizó en los medios y que por su puesto Gon Curiel agregó a la lista de temas que abordará en su presentación del próximo sábado seis de mayo en el foro de La Caja Popular a las diez de la noche.

Hablando en serio el comediante, escritor y conductor mexicano conocido por su carrera en Stand Up Comedy platicó que no tiene miedo de que algo así le suceda a él ya que sería una forma honorable de reconocer la verdad de su trabajo, “nadie debe autocensurarse por el miedo a que atenten contra su seguridad” manifestó “yo hago comedia y como buen mexicano hago uso del humor para lidiar con las cosas que día a día suceden en mi país, no voy a dejar de usar a Peña Nieto en mis chistes por miedo, es más estoy esperando mi amenaza” exteriorizó con el hilarante sentido del humor que lo caracteriza.

El cómico también nos reveló que durante la presentación de este fin de semana en nuestra Capital estará grabando su rutina para colgarla en su canal de YouTube en donde se mofará del “bobo” y característico orgullo de Luis Miguel tras haber preferido pagar la fianza de un millón de dólares para librarse de la prisión tras su captura en Los Ángeles luego de que se negó a comparecer ante los tribunales estadounidenses, ante la orden de una jueza, en lugar de decidir enfrentar la demanda en su contra de su ex representante, William Brockhaus, quien le exige el pago de más de un millón de dólares por adeudos.

“Es patético pero tan singular de nosotros los mexicanos hacer algo así, sólo por no salir en los tabloides en calidad de preso” afirmó al teléfono.

Acerca de su próxima visita a Querétaro, el comediante reafirmó lo dicho en ocasiones anteriores acerca del sumo placer que siente cada vez que regresa al suelo queretano, “amo el público de allá, siempre es fabuloso verlos reír, parece que les ponen algo en el agua”.

Al ser cuestionado sobre alguna posible inquietud de no lograr un buen aforo debido a la presentación simultánea de esa misma noche en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez de cinco de los comediantes más importantes del stand up comedy en México en el Punch Line Comedy Fest con Daniel Sosa, Ricardo O’Farril, Sofía Niño de Rivera, Carlos Ballarta y Franco Escamilla en una tarde de risas en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Curiel afirmó estar tranquilo ya que sabe que su público fiel estará ahí para apoyarlo.

