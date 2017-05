CHAVELA VARGAS LLEGA A TORONTO EN UN DOCUMENTAL

Notimex La cantante Chavela Vargas no se ha ido del todo, sigue viva en nosotros, expresó hoy aquí la cineasta Catherine Gund, tras recibir ovaciones por su documental “Chavela” en el festival de documentales Hot Docs.

La dolorosa y exitosa vida de la cantante de música mexicana se ha visto en pantallas de Estados Unidos, España, Perú, Canadá, y también se verá en el Festival de Cine de Morelia, explicó la directora, quien codirigió esta producción estadunidense junto con Daresha Kyi.

“Chavela tuvo mucho que ofrecernos: su humanidad, su lucha y su generosidad”, dijo Gund en entrevista con Notimex.

“A lo largo de su vida, Cavela trató de lidiar con todo el dolor de su infancia y lo hizo a través del arte, la música, que crea empatías y entendimiento entre unos y otros, esa es la única forma en que podemos ser justos”, explicó la cineasta.

La cinta, de 90 minutos, narra la difícil trayectoria familiar y musical de la artista nacida en Costa Rica, crecida en México y aplaudida en grandes teatros de España, Francia y Estados Unidos.

El filme ganó el premio del público en el festival de Berlín, se vio en Guadalajara y el festival Ambulante lo está proyectando en varias ciudades de México.

En 1991 las directoras Gun y Kyi tuvieron la oportunidad de entrevistar a Chavela Vargas, quien tenía 72 años y estaba en proceso de recuperación del alcoholismo, que la artista definió como “una enfermedad de la soledad”.

El documental incluye testimonios de sus amigos Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Jesusa Rodríguez, Eugenia León, Tania Libertad, así como de algunas de sus amantes.

El cineasta español la define como una “sacerdotisa con una voz corporal y orgánica, un espejo de mí mismo que me ha hecho llorar”.

En su natal Costa Rica, Vargas fue rechazada por ser diferente, por no jugar con muñecas ni usar aretes.

Sus padres la escondían cuando tenían visitas y un cura la corrió de la iglesia, por lo que salió huyendo a México, su “paraíso”.

En la década de 1950, retó el “status quo” y se subió al escenario con pantalones, jorongo y se recogió la cabellera, que cortaría por el resto de su vida.

“Tenía una voz desgarrada, adolorida”, recuerda la actriz Jesusa Rodríguez, mientras Eugenia León afirma que Vargas “sintetizó la festividad de la canción mexicana, a la que le impregnó un canto desesperado, un canto del alma”.

Vetada por una disquera por haberle “bajado a la novia” al propietario, amante de personalidades como Frida Kahlo y amiga de Pedro Almodóvar, quien la ayudó a llegar al Olympia de París, Chavela se mostraba orgullosa de haber nacido mujer.

Definía las cejas de Kahlo como “una golondrina en pleno vuelo” y confesaba que por las mañanas le cantaba a la pintora.

“Quien no ha amado, nunca ha vivido.

Debemos vivir el hoy y no jurar amor eterno, eso es cursi”, decía Chavela.

“Para ser Chavela tenía que ser más macha entre los machos”, recuerda la abogada de derechos humanos Alicia Elena (Nina) Pérez Duarte.

Nina vivió con ella un tiempo y escribió un libro sobre su relación con la cantante, también amiga de José Alfredo Jiménez, con quien se emborrachaba “de viernes a lunes”.

Curada de alcoholismo por los chamanes, Vargas volvió a los escenarios y cumplió su sueño de cantar en Bellas Artes, donde 20 años después recibió el último adiós del pueblo mexicano, tras 93 años de una vida de dolor, amor y con la música mexicana tatuada en su alma.

“Necesitamos arte, música, Chavela y cine”, expresó la directora Catherine Gund, al resaltar que le impresionó la bravura de la artista para ser ella misma: “Chavela era una mujer auténtica que nunca se escondió, decidió vivir en su verdad y me enseñó a ser yo misma”.

En la proyección de este jueves en Toronto, como parte de la programación del festival de documentales Hot Docs, que realiza aquí su edición 24, un canadiense le preguntó a la cineasta si Chavela cantaba canciones alegres, a lo que Gund respondió afirmativamente.

“Ella fue un regalo para mí.

Haciendo esta película me pude llenar más de ella, una artista orgullosa de haber nacido mujer y de ser la única que le canta a las mujeres”, señaló en la entrevista.

Gund añadió que Chavela “nos compartió mucho en la entrevista de 1991 y hacer esta película es como devolverle lo que nos dio”.

La directora resaltó que “sin excepción” la cinta ha sido muy bien recibida en los festivales de cine donde se ha presentado a nivel mundial.

“Una canadiense me acaba de decir que no conocía a Chavela, pero que buscará su música, esto quiere decir que Chavela no se ha ido del todo”, agregó la directora.

