Tigres se ve en liguilla

– El defensa de Tigres de la UANL, Jorge Torres Nilo, aseguró que el equipo aprovechará la última oportunidad que tienen para clasificar a la liguilla del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX. “Por las exigencias del equipo, no es para estar en estas instancias, pero se nos abre una oportunidad y vamos a aprovecharla, estamos trabajando al cien por ciento, no es la primera vez que estamos en zona de calificación”, declaró.

Torres Nilo dejó en claro que si llegan a la siguiente ronda o no del presente certamen, no se borrará la irregularidad que tuvieron durante toda la fase regular. “No se va a rescatar el torneo, la liguilla es otro torneo que no ha sido bueno, nosotros este partido que tenemos enfrente no lo estamos viendo de este torneo, sino como el pase a ese torneo que empieza, la mentalidad está concentrada en aprovechar esta oportunidad”, añadió. Los felinos necesitan este fin de semana un triunfo contra Querétaro dentro de la décima séptima fecha del Clausura 2017 para asegurar su boleto a la liguilla.

