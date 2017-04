Obras por más de 100 millones para Colón: FD

POR TINA HERNÁNDEZ No ti ciasE l gobernador F r a n c i s c o D o m í n g u e z Servién, anunció y entregó infraestructura de salud, educativa, carretera y social, por 103 millones de pesos al municipio de Colón. En materia de salud, se entregó el nuevo Centro de Salud de Ajuchitlán con una inversión de 11 millones 160 mil de pesos del gobierno estatal; infraestructura que sustituye a un centro de salud con menor capacidad.

“Una línea de acción de mi gobierno es lograr un Querétaro humano; es precisamente este Querétaro humano, garantizar servicios de salud oportunos y como les decía con calidad y con calidez. Este nuevo Centro de Salud responde a dicha voluntad y a dicha obligación que asumimos”, expresó. El antiguo Centro de Salud de Ajuchitlán se transferirá a la Secretaría de Desarrollo Social para instalar un comedor comunitario.

Con el nuevo Centro de Salud, la atención médica se ofrecerá las 24 horas y cada quince días los fines de semana con tres médicos, dos enfermeras y un odontólogo en beneficio de 10 mil habitantes de 15 comunidades. En infraestructura carretera se anunció la construcción del camino El Lobo-La Esperanza, obra pública que requiere de 80 millones de pesos.

La modernización del camino busca cerrar el circuito que conforman las comunidades de El Lobo-Vista Hermosa-Puerta de En medio y La Esperanza. De este circuito ya se concretó el tramo correspondiente a las comunidades de El Lobo, Vista Hermosa y Puerta de en medio con inversión de 26 millones de pesos.

En materia de infraestructura educativa, en las próximas semanas, se invertirá dos millones 200 mil pesos en la escuela secundaria de Ajuchitlán “Madre Teresa de Calcuta”. Además el gobernador anunció recursos por 10 millones de pesos para la detonación de infraestructura en básica en diversas comunidades de Colón. “En Ajuchitlán quiero decirles que aparte de la secundaria, vamos a sumar 10 millones de pesos en obra que se va a ejecutar y obras por arrancar, para la ampliación de drenaje sanitario, energía eléctrica y agua potable, 10 millones para ustedes, para también lo que es un derecho social”, agregó.

