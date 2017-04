“La Medusa” no vivía aquí: F. Domínguez

POR TINA HERNÁNDEZ No ti cias En el caso de la detención de Walter “N” La Medusa, el gobernador Francisco Domínguez Servién, dio a conocer que el guerrerense se encontraba en territorio queretano para visitar a su pareja sentimental.

Confirmó que “La Medusa” no mantenía residencia en San Juan del Río, sino que la propiedad que se identificó en aquel municipio era habitada por la mujer que frecuentaba.

“La Medusa no radicaba en el estado, alguien comenzó a decir que se están asentando los criminales aquí, no es cierto, no estaba asentado aquí, venía a ver a una pareja sentimental y aquí lo pudimos agarrar.

La pareja sentimental vivía en San Juan del Río, es a quien venía a visitar y por eso lo pudimos detener”, declaró.

Domínguez Servién indicó que tras ser detenido, fue recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Juan del Río, hasta que la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) solicitó su custodia.

