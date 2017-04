Identifican a quince aficionados violentos

Noticias Ante los desmanes que en esta como en anteriores temporadas la porra del equipo Gallos Blancos se ha visto envuelta, el coordinador de la barra “Resistencia Albiazul”, Amílcar Godínez, dio a conocer que el club ha reservado el derecho de admisión de unos 15 aficionados. De acuerdo con el coordinador, la decisión del club se dio a partir del partido en contra del Atlas, donde también se dieron brotes de confrontación entre aficionados de ambos equipos.Y es que cada quince días, cuando Gallos Blancos juegan de local, las riñas en el interior como en el exterior del estadio se han vuelto continuas, lo que ha derivado en preocupación para las corporaciones policiales. Pese a los fuertes operativos que las corporaciones policiales han montado en cada partido, los problemas se han generado en el interior del estadio.

“Hay problemas en algunos partidos, algunos son de la barra, otros son aficionados, no se puede tapar el sol con un dedo, cuando las cosas suceden las cosas ahí están”. Sin embargo añadió que tanto los equipos como la propia federación mexicana no han hecho nada para contener los hechos de violencia en los estadios de futbol, en este caso el de la Corregidora de Querétaro. “La idea es que cada quien tome su papel y que en la medida de lo posible sumemos para que no sigamos viendo estos problemas”.

Aunque enfatizó que en el estado de Querétaro han mejorado los operativos en las inmediaciones del estadio, pues desde entonces los problemas entre aficionados han disminuido. Amílcar Godínez, destacó además que los aficionados de la barra de Gallos Blancos se han topado con mayor seguridad en los estadios que anteriormente eran problemáticos, como los de la Ciudad de México, donde las riñas son casi nulas.

“Consideramos que uno de los principales aspectos para combatir la violencia de cualquier índole es la parte de la simbolización, si lo hacemos de una manera lúdica será una consideración importante para que pudiéramos tener un repunte a largo plazo”.