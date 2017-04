Se estrella contra tráiler

POR NICASIO MENDOZA Noticias Un lesionado fue el saldo que arrojó un accidente por alcance entre un auto y un tráiler la noche de este domingo. Fue la noche de ayer cuando en la autopista federal México- Querétaro circulaba el auto Volkswagen tipo Jetta en color rojo, con placas UKE-690-5 para este estado, conducido por un masculino de 27 años de edad.El conductor del auto compacto iba con dirección a la capital del estado pero al estar al paso de kilómetro 167 en su dirección Querétaro perdió el control del volante. Esto hizo que chocara de frente en la parte trasera de una plataforma de un tracto marca Kenworth Kenmex en color rojo, con placas de circulación 03-AE- 3A para el Servicio Público Federal de carga.

Al lugar del accidente arribaron socorristas de Cruz Roja, quienes en primer momento auxiliaron al conductor del auto, pero por fortuna las lesiones que presentaba no eran de consideración, por lo que no ameritó traslado al hospital. Agentes de Policía Federal Destacamento Palmillas fueron los que tomaron parte del accidente. Cabe mencionar que esta vez las unidades involucradas en el accidente no dieron al corralón.