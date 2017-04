Horrible muerte de trailero

Saltó de su unidad cuando creyó que desbarrancaría pero calculó mal y cayó al vacío; más de 10 horas tardó el rescate de su cadáver, en la Presa Zimapán

POR: TANIA TALAVERA FOTOS: PROTECCIÓN CIVIL CADEREYTA Noticias Terrible muerte de un hombre de treinta años de edad, se registró en la carretera Ezequiel Montes- Cadereyta de Montes, al caer a un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad. El hombre circulaba en su tráiler, en en compañía de otras dos personas, pero a la altura de la presa de Zimapan, la pesada unidad se descontroló y comenzó a caer al desfiladero.

Al tratar de salvarguardar su vida, así como de sus dos acompañantes, el hombre les gritó que tenían que brincar de la unidad, ya que ésta iba a desbarrancarse, por lo que las tres personas se aventaron para salvarse. Lamentablemente, el operador de la unidad no brincó en una buena zona y cayó al barranco de unos 200 metros de profundidad, por lo que perdió la vida de manera inmediata.

Las otras dos personas que lograron salvarse informaron a los cuerpos de emergencias, quienes se movilizaron de manera inmediata para brindar los primeros auxilios, así como para realizar el rescate del cuerpo del operador.

Fueron elementos de la Protección Civil y Bomberos de los municipios de Ezequiel Montes y de Cadereyta de Montes los que se movilizaron a la zona del accidente y comenzaron las maniobras de rescate del cuerpo.

Es de mencionar, que la pesada unidad finalmente no desbarrancó, por lo que si no hubieran brincado las personas problablemente la tragedia no habría ocurrido.

En el lugar, los rescatistas maniobraron cerca de 10 horas para el rescate, ya que por la profundidad era complicado el subir el cuerpo, sin embargo finalmente éste pudo ser ascendido para ser entregado a las autoridades.

Elementos policiacos se encargaron de abanderar el lugar del accidente, para los trámites y peritaje correspondiente, así mismo informaron al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que acudieran a realizar las diligencias correspondientes y finalmente el traslado del cuerpo a la morgue para la necropsia que marca la ley.

Comentarios

comments