Pese a recorte no se afectarán recursos en acuacultura: Sagarpa

POR JAHAIRA LARA Noticias A pesar del recorte que recibió la delegación en Querétaro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aproximado al 30 por ciento de su presupuesto a ejercer este 2017, el jefe del Programa de Pesca de Conapesca, Rafael Colín Paredes, informó que los programas enfocados a promover la acuacultura en la entidad no se verán afectados.

“Conapesca maneja una bolsa federal por lo que si nos pegaron los recortes en alrededor del 30 por ciento del presupuesto, pero no somos un estado costero; no se va a permear al estado ni a los programas que se ejecutan por la cantidad que manejamos, no hay afectación para productores acuícolas o para la parte pesquera”.

Actualmente se apoyan de 40 a 50 productores anuales del sector, con la finalidad de incrementar la producción, consumo, así como puntos de venta fijos y móviles de pescado local; además de promover el valor agregado con la transformación.

“Fomentamos el consumo con puntos de venta fijos y móviles, ferias para fomentar el consumo de locales con convenios con Estados Unidos; principalmente con productores que ya tienen una producción registrada ante la Sagarpa y quieren darle un valor agregado a su producto con la transformación e infraestructura”.

Informó que a través de programas como Propesca, se apoya a presas y pescadores con una veda normada que permita el repoblamiento del cuerpo de agua para mantener la sustentabilidad de la pesca. Son siete mil pesos con los cuales se les apoya a los pescadores, además de capacitarlos con talleres de buenas prácticas de manejo del producto; para la última convocatoria se recibieron alrededor de 188 solicitudes.

Por otra parte, destacó que para la convocatoria de ‘Acuacultura comercial en aguas interiores’, que cerró el pasado 17 de febrero se ingresaron ocho proyectos que suman 8 millones de pesos y están dirigidos a la producción industrializada de tilapia en Peñamiller, Corregidora y Colón, y de rana en el municipio de El Marqués.

