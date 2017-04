Mano dura contra quien infrinja la ley: A. Zapata

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Mano dura contra toda empresa que esté infringiendo la ley. El amparo que interpuso Uber no se discutirá en público; y si la Ley de Movilidad o una parte de la Convocatoria se declaran inconstitucionales, será decisión de las autoridades correspondientes y no de la Legislatura, declaró el diputado Antonio Zapata Guerrero.Asimismo adelantó que el Poder Legislativo dará una respuesta a Uber al igual que el Instituto Queretano del Transporte ante el Juez federal. El legislador dejó claro que la postura de la Legislatura ante el amparo de Uber es mantener el diálogo y escuchara todas las organizaciones y a todas las plataformas, no sólo a Uber, entender sus necesidades y tomar decisiones que pueden ser a favor de esta y otras empresas o mantener la ley como ya está sin cambios.

Expresó que no se trata de llegar a la diarrea legislativa, “no tenemos que buscar cómo judicializar y resolver los problemas, sino operar con todas las plataformas tecnológicas”.

Zapata Guerrero expresó que no es posible tener reuniones de conciliación con las 20 empresas que cuentan con plataformas, pero insistió que la postura es mantener abierto el diálogo con todas empresas con la expectativa de que en mayo quede resuelto este problema y se haga una convocatoria abierta para escuchar a todos.