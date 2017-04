Lamenta S. Tapia la agresión en Ezequiel Montes

POR RUBÉN PACHECO Noticias El diputado Carlos Sánchez Tapia, lamentó los hechos de violencia que se registraron en la manifestación de comerciantes y vecinos por las obras en la avenida Ezequiel Montes, donde una persona resultó lesionada con un golpe en la cabeza.

El líder de los comerciantes opositores a la remodelación de la avenida Ezequiel Montes, Arturo Rueda, fue agredido por un desconocido el pasado domingo cuando se iniciaron las obras en esta arteria.

“La autoridad no ha sabido, como hemos dicho, ganarse la confianza de los ciudadanos, entender que el ser gobernante no es detentar el poder porque el poder lo tienen los ciudadanos y muy lamentable cuando los ciudadanos no son escuchados”.

Consideró que ante un proyecto de esa magnitud el alcalde debería consultar a la ciudadanía sobre una obra, o por lo menos abrirse al diálogo para conocer sus inquietudes.

Por ello, refirió que una de las fallas de la administración es la poca socialización de las obras, al referirse a las que se han realizado en el municipio, pues en algunas ha habido oposición por parte de los ciudadanos.

